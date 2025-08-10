Mantuvo conversación con delincuente: Hombre queda herido tras recibir disparos en puesto de emoliente en Lince

10/08/2025 / Exitosa Noticias / Policial

Un hombre fue impactado hasta con dos balas en el cruce las avenidas José Leal y Pezet en Lince mientras bebía emoliente con sus acompañantes. Una cámara de vigilancia del distrito registró el ataque. Tras el ataque fue trasladado de urgencia al Hospital Nacional Arzobispo Loayza.

Sujeto venía acompañado cuando recibió el ataque

Un hombre natural de Iquitos fue atacado hasta con dos impactos de bala cuando se encontraba en un puesto de emoliente entre el cruce de las avenidas José Leal y Pezet en el distrito de Lince al promediar las las ocho de la noche del sábado 9 de agosto.

Según el relato del comandante PNP Guinvar, para Panamericana Televisión, el ciudadano habría mantenido una conversación con los dos sujetos que lo habrían atacado. Ambos criminales, con nacionalidad por determinar, habrían permanecido en una motocicleta a pocos metros del puesto de emoliente a donde el ciudadano iquiteño se habría acercado para conversar. Cuando intentó retirarse, recibió los disparos.

El móvil del ataque se trataría sobre un ajuste de cuentas pero aún se encuentra bajo investigación. Posterior al ataque, los delincuentes emprendieron el escape por la avenida José Leal con dirección hacia la avenida Arequipa. La Policía Nacional activó el Plan Cerco en conjunto con otras municipalidades tras identificar la motocicleta usada en el registro de las cámaras.

Sucedió a las 7:30 pm aprox. Un ciudadano, que se encontraba tomando emoliente, fue baleado hasta en tres ocasiones por unos sujetos en una moto la Av. José Leal con Jr. Pezet en Lince. https://t.co/QMJaoUMqEI pic.twitter.com/usG6hFhvMo — Roger García (@RogerAderly) August 10, 2025

Ciudadano se encontraría estable

Equipo de bomberos traslado al atacado al Hospital Loayza donde se encontraría estable. Los impactos de bala no habrían afectado órganos vitales, afortunadamente. Estos impactos habrían caído en la pierna y muslo de la víctima.

El Departamento de Investigación Criminal (DEPINCRI) se acercó alrededor de las nueve de la noche del sábado para indagar en el hecho y recolectar más cámaras de seguridad para esclarecer el ataque.

Ahora, con la víctima estable sería posible identificar a los delincuentes con quien mantuvo conversación previa al ataque. Según cámaras de vigilancia de la Municipalidad de Lince, los dos delincuentes abordo de la motocicleta habrían estado con cascos de seguridad. Sin embargo, se encuentra con el registro visual del vehículo.

El hombre iquiteño quien recibió hasta dos impactos de bala habría sido víctima de un ajuste de cuenta. Su pronóstico aún es reservado pero se mantendría estable. La unidad de investigación de la Policía Nacional ya habría recabado mayor información sobre el ataque, donde dos sujetos armados dispararon contra un hombre cuando tomaba emoliente en el distrito de Lince.