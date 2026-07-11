Conmoción en el fútbol: Murió futbolista de 25 años que disputó el Mundial 2026 con Sudáfrica

11/07/2026 / Exitosa Noticias / Deportes / Actualizado al 11/07/2026
Tragedia en medio del Mundial 2026. Un destacado futbolista de la selección de Sudáfrica murió a los 25 años, según confirmó South African Football Players Union (SAFPU), principal sindicato de futbolistas del país.
Futbolista que jugó el Mundial con Sudáfrica murió: Esto se sabe
Los cuartos de final del Mundial 2026 llegan a su fin este sábado 11 de julio con dos encuentros decisivos: Noruega vs. Inglaterra y Argentina vs. Suiza. En medio de la expectativa por saber quiénes clasificarán a las semifinales del torneo, surge una lamentable noticia que ha conmovido a miles de hinchas.
El Sindicato de Futbolistas Africanos (SAFPU), a través de un comunicado compartido en su cuenta oficial de X, precisó que el futbolista Jayden Adams, mediocampista de 25 años que integraba las filas del Mamelodi Sundowns y la selección nacional, Bafana Bafana, murió en la Ciudad del Cabo.
La noticia fue confirmada por los familiares del jugador este sábado. De acuerdo a lo revelado, este trágico suceso, ocurre apenas dos semanas después de que enfrentara el fallecimiento de su abuela, Marianna Adams.
"La muerte nos ha arrebatado cruelmente a uno de los nuestros. Le ha robado a nuestra nación a un futbolista extraordinario, pero nunca podrá borrar el legado que deja Jayden Adams. Siempre recordaremos su humildad, su extraordinario talento y el orgullo con el que representó a Sudáfrica. Descansa en paz eterna, Jayden. Nunca te olvidaremos", se lee en el mensaje.
Adiós a Jayden Adams: Conmoción en Sudáfrica
Muchos lo recuerdan con gran cariño y como un profesional que fue titular en el debut de Sudáfrica ante México en el Azteca (derrota por 2-0) y también en el empate ante la República Checa (1-1) en Atlanta, y entró en los minutos finales de la victoria por 1-0 sobre Corea del Sur que clasificó a Sudáfrica para los dieciseisavos de final por primera vez en su historia.
En total, Jayden Adams disputó 15 partidos con la selección de Sudáfrica, registrando dos goles y una asistencia. Hasta el momento no se revelaron las causas exactas de la pérdida del jugador, pero sí que las autoridades vienen investigando el caso.
Brendine Johnson, mentor del jugador y portavoz de la familia, confirmó el fallecimiento y pidió respeto a la privacidad de los suyos, explicando que había hablado con Adams el jueves y que el futbolista se mostraba positivo e ilusionado con su regreso a la competición tras el Mundial.
En medio de los partidos que se disputan en el Mundial 2026, se anunció una lamentable noticia: Jayden Adams, futbolista de 25 años de Sudáfrica, murió en circunstancias que aún se mantienen bajo investigación.