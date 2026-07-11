Conmoción en el fútbol: Murió futbolista de 25 años que disputó el Mundial 2026 con Sudáfrica

11/07/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Tragedia en medio del Mundial 2026. Un destacado futbolista de la selección de Sudáfrica murió a los 25 años, según confirmó South African Football Players Union (SAFPU), principal sindicato de futbolistas del país.

Futbolista que jugó el Mundial con Sudáfrica murió: Esto se sabe

Los cuartos de final del Mundial 2026 llegan a su fin este sábado 11 de julio con dos encuentros decisivos: Noruega vs. Inglaterra y Argentina vs. Suiza. En medio de la expectativa por saber quiénes clasificarán a las semifinales del torneo, surge una lamentable noticia que ha conmovido a miles de hinchas.

El Sindicato de Futbolistas Africanos (SAFPU), a través de un comunicado compartido en su cuenta oficial de X, precisó que el futbolista Jayden Adams, mediocampista de 25 años que integraba las filas del Mamelodi Sundowns y la selección nacional, Bafana Bafana, murió en la Ciudad del Cabo.

La noticia fue confirmada por los familiares del jugador este sábado. De acuerdo a lo revelado, este trágico suceso, ocurre apenas dos semanas después de que enfrentara el fallecimiento de su abuela, Marianna Adams.

"La muerte nos ha arrebatado cruelmente a uno de los nuestros. Le ha robado a nuestra nación a un futbolista extraordinario, pero nunca podrá borrar el legado que deja Jayden Adams. Siempre recordaremos su humildad, su extraordinario talento y el orgullo con el que representó a Sudáfrica. Descansa en paz eterna, Jayden. Nunca te olvidaremos", se lee en el mensaje.

Death has cruelly stolen one of our own.



It has robbed our nation of a remarkable footballer, but it will never take away the legacy Jayden Adams leaves behind. We will forever remember his humility, his extraordinary talent and the pride with which he represented South Africa.... pic.twitter.com/zl6uNXrbaV — South African Football Players Union (@SAFPU_Official) July 11, 2026

Adiós a Jayden Adams: Conmoción en Sudáfrica

Muchos lo recuerdan con gran cariño y como un profesional que fue titular en el debut de Sudáfrica ante México en el Azteca (derrota por 2-0) y también en el empate ante la República Checa (1-1) en Atlanta, y entró en los minutos finales de la victoria por 1-0 sobre Corea del Sur que clasificó a Sudáfrica para los dieciseisavos de final por primera vez en su historia.

En total, Jayden Adams disputó 15 partidos con la selección de Sudáfrica, registrando dos goles y una asistencia. Hasta el momento no se revelaron las causas exactas de la pérdida del jugador, pero sí que las autoridades vienen investigando el caso.

Brendine Johnson, mentor del jugador y portavoz de la familia, confirmó el fallecimiento y pidió respeto a la privacidad de los suyos, explicando que había hablado con Adams el jueves y que el futbolista se mostraba positivo e ilusionado con su regreso a la competición tras el Mundial.

En medio de los partidos que se disputan en el Mundial 2026, se anunció una lamentable noticia: Jayden Adams, futbolista de 25 años de Sudáfrica, murió en circunstancias que aún se mantienen bajo investigación.