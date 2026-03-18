Línea 1 del Metro de Lima reporta demoras en diversas estaciones: usuarios alertan largas esperas

18/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La Línea 1 del Metro de Lima se pronunció oficialmente luego de que usuarios reportaran demoras en diversas estaciones del tren eléctrico, incluyendo Cabitos, donde se registraron largas esperas y congestión en los andenes. Los reclamos se difundieron en redes sociales durante la jornada del 18 de marzo, evidenciando el impacto en el traslado diario de pasajeros.

Según la el comunicado, "se están presentando demoras en el servicio" y su equipo técnico se encuentra trabajando para restablecer la normalidad "en el más breve plazo". La entidad también indicó que lamenta las molestias ocasionadas y pidió comprensión a los usuarios ante los inconvenientes registrados.

Comunicado

Reportes de usuarios y estaciones afectadas

Los pasajeros señalaron que las demoras no se concentraron en un solo punto, sino que se extendieron a varias estaciones del sistema, generando acumulación de personas en los andenes. En algunos casos, las esperas habrían alcanzado cerca de una hora, lo que incrementó el malestar en horas de mayor demanda.

La situación provocó dificultades para abordar los trenes y obligó a algunos usuarios a buscar rutas alternas. Las imágenes compartidas mostraban espacios llenos y trenes con alta ocupación, lo que reflejaba la presión sobre el servicio en ese momento.

Pronunciamiento oficial y medidas

Frente a este escenario, la empresa reiteró mediante su comunicado que viene trabajando para normalizar el servicio lo antes posible. Sin embargo, no se detallaron las causas específicas de los retrasos ni un tiempo estimado para la recuperación total de la frecuencia habitual.

El mensaje institucional fue difundido desde Lima el mismo día de los incidentes, como respuesta directa a los reportes ciudadanos. La falta de mayor información técnica generó pedidos de mayor claridad por parte de los usuarios, especialmente en situaciones de alta afluencia.

El sistema de la Línea 1 es uno de los principales medios de transporte en la capital y moviliza a miles de personas diariamente, por lo que cualquier alteración en su funcionamiento tiene un impacto inmediato en la movilidad urbana, aún más en horas donde personas se movilizan desde sus trabajos.

Las demoras en el tren eléctrico continúan afectando a usuarios en distintas estaciones del tren eléctrico, mientras la empresa asegura que trabaja en la normalización del servicio y reducción de retrasos en el sistema de transporte, los usuarios continúan mostrando su descontento a través de reclamos en redes sociales.