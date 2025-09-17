SJL: Madre solicita ayuda para su hijo con tumor cerebral que necesita ser operado con urgencia

17/09/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

En San Juan de Lurigancho, un menor de tan solo 6 años tenía programada una operación para que se le extirpe un tumor cerebral. No obstante, la huelga de EsSalud ha ocasionado que dicha intervención se vea postergada. Sus padres pidieron ayuda para evitar que se agrave la situación médica de su pequeño.

Menor de edad espera al menos dos meses para su operación

El menor de edad lleva al menos esperando dos meses para ser operado. Los médicos le detectaron un tumor de grado 4 que si no es atendido a tiempo puede aumentar su tamaño y afectar otras partes de su cuerpo.

Cabe resaltar que, la operación aún no tiene fecha aún debido a la huelga indefinida iniciada por los médicos de EsSalud, haca ya más de un mes en la que exijen diversas demandas ante las autoridades.

Ante ello, los padres del pequeño han exigido que sea intervenido de manera inmediata porque podría causarle la muerte.

Los padres del menor se pronuncian

En diálogo, con Exitosa el padre del niño reveló que el tumor de su hijo le fue detectado hace aproximadamente un mes y medio. "En base a ello se le ha ido practicando la biopsia, ha habido la demora por parte de Patología porque el hospital entiendo no tiene las sustancias o reactivos suficientes para lograr determinar qué tipo de tumor es", señaló.

En tal sentido, el progenitor del menor reveló que los resultados del Hospital Almenara "son inconclusos" por lo que junto a su esposa tuvieron que buscar la manera de concluir dichos estudios. "Fuimos al INEM", acotó. Recién allí es donde logran saber el tipo de tumor el cual tiene su pequeño, pero por la huelga indefinida de EsSalud no han podido llevar a cabo la operación.

En tanto, el progenitor señaló que en una clínica la intervención costaría "un aproximado de 100 mil soles". "Que se sienten a dialogar con las autoridades de EsSalud y lleguen a un concilio, con mi esposa hemos sido testigos que en EsSalud hay muchas carencias, no tienen los implementos necesarios", pidió.

Por su parte, la madre anhela que se solucione la problemática de EsSalud para que su niño sea intervenido y brindó el número 923 989 106 para cualquier apoyo.

En conclusión, en San Juan de Lurigancho, un menor de edad de solo 6 años tenía programada una operación para que se le extirpe un tumor cerebral. No obstante, la huelga de EsSalud ha ocasionado que dicha intervención se vea postergada. Debido a ello sus padres han solicitado ayuda para evitar que la situación de su menor hijo se agrave.