José Jerí sostuvo reunión virtual con presidente de Bolivia: Reforzaron relaciones bilaterales

Este viernes 28 de noviembre el presidente del Perú, José Jerí, sostuvo una reunión virtual con su homólogo de Bolivia, Rodrigo Paz Pereira. A través de una videoconferencia, los mandatarios coincidieron en la importancia del reforzamiento de las relaciones bilaterales entre ambas naciones.

Jerí realizó invitación a Paz Pereira

Durante la conversación que mantuvieron ambos jefes de Estado, Jerí Oré le reiteró una invitación al recientemente electo presidente boliviano. Esta previsto un Encuentro Presidencial y VII Gabinete Binacional, que se realizará en el Perú en el primer trimestres del 2026.

Jerí Oré expresó su intención de reforzar la cooperación binacional mediante la Autoridad Binacional Autónoma del Lago Titicaca. La finalidad de este organismo es la de garantizar la la operatividad y el financiamiento de los proyectos destinados a su descontaminación y sostenibilidad productiva y ambiental.

Otro de los temas que tocaron fueron las facilidades y ventajas que brinda el Puerto de Ilo al comercio exterior de Bolivia. Este es un punto estratégico para la proyección de la nación altiplánica al Asia - Pacífico, mediante el cabotaje en los puertos del Callao y Chancay.

Finalmente el jefe de Estado peruano manifestó el compromiso que tiene el país con la integración y el desarrollo fronterizo con la república vecina. Además, resaltó la importancia de aumentar los esfuerzos binacionales en la lucha contra las drogas en los dos territorios.

Perú volvió a tener embajador en Bolivia

En horas de la mañana del viernes, el Perú confirmó la designación del diplomático Carlos Chávez-Taffur Schmidt como embajador en La Paz. Esto ocurrió luego de más de dos años sin representación en aquel país, debido al distanciamiento que hubo con el entonces gobierno de Luis Arce Catacora.

No obstante, con la entrada de una nueva gestión se alcanzó un acuerdo bilateral, que permitió recomponer los lazos diplomáticos. La crisis entre ambos países se gestó tras la vacancia contra Pedro Castillo por su fallido golpe de Estado, por lo que ambas naciones decidieron retirar a su embajadores, quedando los encargados de negocios como los únicos representantes.

