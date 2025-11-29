Bus donde falleció hincha de Palmeiras no tenía permiso y el chofer estaba inhabilitado, según la ATU

29/11/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Tras la tragedia donde falleció el hincha de Palmeiras, nuevas revelaciones han encendido la indignación pública. Según la Autoridad de Transporte Urbano (ATU), el bus implicado no tenía permiso para circular y su chofer estaba completamente inhabilitado para ese tipo de servicios.

¿Qué pasó exactamente en Barranco?

La tarde del viernes 28 de noviembre se vivió un momento trágico en el puente Bajada de los Baños, en Barranco.

Un hincha de Palmeiras, que había llegado a Lima para la final de la Copa Libertadores, cayó desde la parte alta de un Mirabus mientras se movilizaba con otros aficionados por la Costa Verde.

El hombre, identificado como Caue Brunelli Dezotti, de 38 años, terminó golpeándose contra la estructura del puente y cayó del vehículo.

Fue llevado de emergencia a la clínica Maison de Santé, donde el director confirmó que falleció por un trauma craneoencefálico severo. Todo ocurrió alrededor de las 4:18 p. m., según el serenazgo del distrito.

Sus amigos y su hermana, que viajaron con él a Perú, permanecieron en la clínica esperando poder retirar sus restos.

El comunicado de la ATU

Horas después, la ATU publicó un comunicado explicando la situación del vehículo y de la empresa propietaria.

El bus fue identificado con la placa F4T-780, perteneciente a Solbus Transporte Turístico E.I.R.L. La empresa, en general, sí cuenta con autorización para brindar servicio turístico, pero esa unidad específica no estaba habilitada para hacerlo.

Por eso, la ATU informó que impondrá la infracción TU1, que trae consigo una multa de S/ 21 400 (cuatro UIT).

Además, una vez que terminen las pericias policiales, el bus será enviado a un depósito de la entidad. Y hay un detalle más: como el vehículo tiene más de 15 años de antigüedad, también está apto para ser chatarreado.

Sobre el conductor, la ATU indicó que, si bien tenía brevete, no estaba habilitado para manejar ese tipo de servicio. Por eso se aplicará también la infracción TU5-b, con una multa de S/ 2 675, y la unidad quedará inhabilitada de manera definitiva.

Palmeiras lamenta muerte de su hincha

A través de sus redes sociales, Palmeiras lamentó la muerte de uno de sus hinchas en Lima y expresó su más sentido pésame a los familiares y amigos de Brunelli Dezotti.

Así, la ATU dejó en claro que el bus donde falleció el hincha de Palmeiras no contaba con permiso y que el chofer estaba completamente inhabilitado para ese tipo de servicios, por lo que la empresa recibirá una multa de S/ 21 400 y el conductor otra de S/ 2 675.