Vía Expresa Sur: Alcalde de Lima minimizó deficiencias pese a trágica muerte de adulta mayor

03/02/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Consultado por la muerte de una mujer atropellada en la Vía Expresa Sur, el alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, aseguró que la obra de la Vía Expresa Surse viene ejecutando "en etapas" y que los trabajos pendientes forman parte de un cronograma ya establecido, evitando precisar cuándo se completará la infraestructura.

"Daremos cuenta también en el momento en que tengamos culminada la obra", señaló.

Minimización de la tragedia

Ante los cuestionamientos por la falta de señalización y pasos peatonales en la vía, Reggiardo sostuvo que se debe a las etapas del cronograma para el desarrollo y culminación de la obra, atribuyéndose el 'logro' de destrabar un proyecto que, si bien guarda años de demora, aún así se entregó incompleto.

"Esto es parte de un cronograma que nosotros ya habíamos establecido. Esta infraestructura ha tenido 50 años de letargo y gracias a esta gestión se tomó una decisión en favor de la comunidad y que hoy es una realidad."

El alcalde agregó que la segunda etapa contempla la instalación de puentes peatonales, intercambios viales, señalización y bermas, pero minimizó el impacto de la tragedia que dio paso, justamente, al inicio tardía de estas acciones.

"Accidentes tenemos en nuestras vías Metropolitanas diariamente. Es un trabajo que a nosotros nos preocupa muchísimo."

Advertencias ignoradas

Cabe recordar que la Municipalidad de Surco exhortó en que que había advertido reiteradamente a la MML sobre los peligros de entregar la vía incompleta.

La falta de infraestructura segura para peatones fue señalada como un riesgo latente, que finalmente se materializó en la muerte de la adulta mayor. Solo tras el accidente se inició la instalación de los primeros puentes peatonales.

🚨#Comunicado | Exigimos acción inmediata de Emape tras fatal accidente en Vía Expresa Sur pic.twitter.com/OWYYC0bypc — Municipalidad de Santiago de Surco (@munisurco1) January 19, 2026

La Vía Expresa Sur fue inaugurada en septiembre de 2025 durante la gestión de Rafael López Aliaga como un proyecto emblemático para descongestionar el tránsito. Sin embargo, desde el inicio se criticó la ausencia de veredas, señalización y pasos peatonales. El primer puente recién comenzó a instalarse en febrero de 2026, cinco meses después de la apertura de la vía.

Las declaraciones de Reggiardo reflejan una minimización de las deficiencias de la obra y de la tragedia ocurrida. Al insistir en que la entrega "en etapas" justifica la falta de seguridad, el alcalde traslada la responsabilidad a un cronograma administrativo, sin reconocer el impacto directo en la vida de los ciudadanos.

El caso se ha convertido en símbolo de cómo la premura política por inaugurar proyectos puede derivar en consecuencias fatales. La muerte de la adulta mayor expuso la precariedad de una obra inconclusa y la falta de planificación preventiva. La respuesta oficial, lejos de asumir responsabilidad, minimiza el problema y reaviva las críticas.