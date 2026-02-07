Valeroso ambulante arriesga su vida para poder salvar a niños que se ahogaban en playa de Barranca

07/02/2026 / Exitosa Noticias / Virales

Un verdadero héroe sin capa. Diversas familias acuden a las playas durante esta época de verano para disfrutar del sol, arena y olas del mar, sin embargo, los peligros siempre están presentes. Esta vez un grupo de niños que estuvieron a punto de ahogarse en un balneario fueron salvados por un valiente ambulante quien se ha llevado aplausos en redes sociales.

Un héroe sin capa en playa de Barranca

No todos los días ocurren este tipo de acontecimientos, pero esta vez un señor que se desempeña como comerciante ambulante fue el protagonista de un acto de valentía en la playa Miraflores, en Barranca, al lanzarse al mar para salvar a varios menores que eran arrastrados por la fuerte corriente.

El hecho ocurrió cuando los niños que se encontraban en el mar fueron golpeados por las olas debido a la alta marea lo que ocasionó que estuvieran gritando pidiendo auxilio desesperadamente mientras testigos se encontraban consternados.

Las llamadas de socorro por parte de bañistas y familiares que se encontraban observando la escena de la orilla alertaron a un hombre que estaba ofreciendo baldes, rastrillos, palitas y otros juguetes, sin pensarlo dos veces se lanzó al mar en busca del rescate de los infantes.

Pese a la complejidad de la emergencia y a las condiciones adversas del oleaje del balneario de Barranca, se desprendió de sus zapatillas para de manera inmediata afrontar la situación y ayudar a los menores antes que los salvavidas.

Fue así que con su acto valiente logró tener a buen recaudo a los niños y los mantuvo a flote mientras enfrentaban la fuerte corriente. Luego de unos minutos, personal de la Unidad de Salvamento de la zona se sumó a las labores de rescate y se encargó de trasladar a los menores a la orilla con éxito.

Los niños se ponen a buen recaudo

Luego de que fueron atendidos, los niños en tierra firme fueron puestos a buen recaudo y pudieron reencontrarse con sus padres quienes se mostraron totalmente preocupados por lo suscitado. Ello, se evidenció en las imágenes difundidas en varios videos que circulan en las redes sociales.

Mientras tanto, el hombre que rescató a los niños también retornó a la orilla, recogió toda su mercadería y continuó laborando en la playa. Fue identificado como Harold Palacios y recibió buenos comentarios por el noble gesto con los menores de edad que pidieron auxilio al verse arrastrados por el mar de Barranca.