General de la PNP hace mea culpa tras asesinato de chofer en Santa Anita: "No hay un policía para cada cuadra"

07/02/2026

Luego de la muerte de un chofer de la empresa Transportes Pesqueros en Santa Anita, el general PNP Manuel Lozada, hizo un mea culpa sobre la labor policial frente a las extorsiones contra los transportistas.

Y es que esta empresa se había reunido días atrás con el jefe de la Dirincri, general Víctor Revoredo quien les pidió que mantengan la calma ya que estaban trabajando en capturar a esta banda criminal que amenazaba con atentar contra sus vidas.

General exige al Congreso endurecer normas

Tras el atentado que cobró la vida de otro transportista, el Director Nacional de Investigación Nacional, Manuel Lozada, se hizo presente en el lugar para brindar el primer reporte a los medios de prensa que llegaron hasta el cruce del pasaje Lobatón con la avenida Túpac Amaru.

En primer lugar, la autoridad policial lamentó este hecho condenando el accionar de los delincuentes que continúan asesinando en diferentes puntos de la capital. Luego de ello, exigió al Congreso de la República para que puedan dictar normas con mayor firmeza para así tener mayores herramientas de cara a la lucha contra la criminalidad que se libra.

"Son delincuentes, insanos, malditos miserables que quitan la vida a las personas y quienes dictan nuestras normas están pensando en no endurecer y matarlos de la misma manera. ¿Qué estamos esperando? ¿Qué sigan muriendo gente inocente, gente trabajadora? No hay un policía para cada cuadra", indicó.

General PNP hace mea culpa

Al ser consultado por Exitosa sobre un mea culpa por una nueva muerte en el sector transporte, el general dio a su brazo a torcer indicando que no cuentan con el personal suficiente para cubrir el recorrido de esta y otras empresas a lo largo de la capital.

Por suerte, la autoridad policial indicó que el bus atacado cuenta con cámaras de seguridad lo que podría ayudar a identificar al gatillero que provocó este incidente.

"El servicio se ha cubierto, pero no tenemos policías para tanto recorrido y tantas líneas. En parte sí (mea culpa), pero quisiéramos tener las herramientas para cubrir todo este espacio, es muy grande. Este vehículo tiene cámaras y nos va ayudar ya que tiene cámaras hacia adelante y hacia atrás por lo que esperamos tener la evidencia y capturar lo más pronto posible a estos delincuentes", añadió.

En resumen, el general PNP Manuel Lozada, hizo un mea culpa luego que un chofer fuera asesinado por sicarios en Santa Anita.