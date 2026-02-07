Desgracia en parque de diversiones: Al menos un muerto y más de 10 heridos tras colapso de juego mecánico

07/02/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Una verdadera tragedia se suscitó en las inmediaciones de un parque de diversiones luego de que un juego mecánico colapsara provocando el fallecimiento de al menos dos personas y más de 10 resultaron heridas.

Colapso de juego mecánico provoca tragedia en India

Los hechos ocurrieron este sábado 7 de febrero en el festival anual de Sarajkund International Crafts Mela, en el estado de Haryana, en India. Allí, se instalan amenidades y juegos mecánicos, dado que es una de las ferias culturales más importantes del país asiático.

Sin embargo, lo que prometía brindar un momento de relajo, alegría y sobre todo diversión, se vio totalmente opacado debido a que en esta edición 2026, se registró un fatídico accidente.

Todo ocurrió cuando al menos un grupo de 15 personas decidieron disfrutar de uno de los atractivos del parque de diversiones como lo es el denominado columpio mecánico sin saber que acabaría siendo una desgracia.

Resulta que, por fallas mecánicas, el juego de material pesado se desplomó sobre el suelo, causando heridas de gravedad a 13 personas. Por su parte, las autoridades locales confirmaron que una persona perdió la vida, quien era un inspector de policía. No obstante, algunos medios locales aseguran que hay dos muertos después de este incidente.

Tras la caída del atractivo mecánico, los presentes se alarmaron e inclusive algunos salieron despavoridos corriendo debido a que temían que la gran estructura podría caer sobre ellos y poner en riesgo sus vidas, así lo evidenciaron diversas imágenes de materiales audiovisuales que vienen circulando en redes sociales como Facebook, TikTok y X (antes Twitter).

⭕️ #ATENCIÓN | Este sábado 7 de febrero de 2026, un columpio mecánico denominado "Tsunami" colapsó en la Feria Internacional de Artesanía de Faridabad, en #India. El hecho dejó un policía fallecido, quien intentaba rescatar a las víctimas, y al menos 13 heridos.... pic.twitter.com/5oz1jSlS9y — Radio Pichincha (@radio_pichincha) February 8, 2026

Jefe de Gobierno de India se pronuncia tras accidente

Luego de resgistrarse esta tragedia en las inmediaciones del festival anual de Sarajkund International Crafts Mela, el Jefe de Gobierno del estado de Haryana, Nayab Singh Saini se pronunció a través de su cuenta en X, tras la lamentable tragedia, afirmando que brindarán la asistencia correspondiente para los afectados.

jefe de gobierno, Nayab Singh Saini, se pronuncia tras accidente

"Expreso mi más sentido pésame a las familias de quienes perdieron la vida en este accidente". Se han emitido las directrices necesarias a las autoridades competentes para el tratamiento inmediato y adecuado de los heridos", manifestó en su cuenta de X.

