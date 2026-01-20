Línea Amarrilla: Cierre de tramo por accidente de tránsito genera intenso tráfico rumbo al Callao

20/01/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Un intenso caos vehicular se registra desde tempranas horas de la mañana de hoy, martes 20 de enero, en la Vía Expresa Línea Amarrilla, debido a la volcadura de un furgón, a la altura del puente Tres de Mayo.

El accidente de tránsito ha generado que la concesionaria a cargo de la vía proceda a cerrar el tramo con destino a la Provincia Constitucional del Callao, así lo informó a través de sus plataformas oficiales.

Intensa congestión vehicular

Según lo reportado por la empresa Línea Expresa, la unidad siniestrada transportaba aceite comestible, debido a la fatalidad, el elemento comenzó a esparcirse por la pista rápidamente y, para evitar que se generen más accidentes que pongan riesgo la integridad y vida de los conductores, la compañía procedió a cerrar la vía; así como la la oreja de Huánuco, con sentido al Callao.

Comunicado sobre la volcadura de vehículo en la vía expresa #LíneaAmarilla pic.twitter.com/h3SqyjpqNl — Lima Expresa (@LimaExpresa) January 20, 2026

A fin de atender la emergencia, un equipo de auxilio vial y una ambulancia se encuentran en el lugar de los hechos; además, sus unidades han esparcido arena para contener el derrame de aceite comestible, no habiendo heridos y pérdidas humanas producto de la colisión.

Nuestras unidades de auxilio vial se encuentran en el punto. Se ha esparcido arena para contener el derrame de carga, que es aceite comestible. pic.twitter.com/rLXmAioh45 — Lima Expresa (@LimaExpresa) January 20, 2026

Como de esperarse, este infortunito no solo ha generado una intensa congestión vehicular con destino al "Primer Puerto", los conductores y usuarios en general que usan la vía para trasladarse, también han mostrado su lamento por lo ocurrido, esperando que el equipo de la Línea Amarrilla puedan realizar las labores de limpieza y habilitación de la vía lo más pronto posible para que más personas no se vean perjudicadas.

¿Qué hacer si somos o presenciamos un accidente de tránsito?

Según el Ministerio Público, si eres víctima o testigo de un accidente de tránsito, debes ser atendido inmediatamente en cualquier centro hospitalario público o privado del país, no importando si el vehículo cuenta o no con el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT).

En caso de darse a la fuga el vehículo que participó en el acciddente, puedes informar el hecho al Fondo de Compensación del SOAT y CAT del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (https://fondosoatycat.mtc.gob.pe/), entidad que se encargará de cubrir los gastos médicos, de sepelio e indemnizaciones.

Asimismo, puedes realizar la denuncia ante la Fiscalía o comisaria más cercana y solicitar la copia certificada de esa denuncia para hacer el seguimiento del caso y realizar las denuncias que aparan la ley.

