El Niño Costero: "A partir de abril, las condiciones cálidas débiles son las más probables", según ENFEN

16/01/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La Comisión Multisectorial Encargada del Estudio Nacional del Fenómeno "El Niño" (ENFEN), cambió el estado del Sistema de Alerta del 'El Niño Costero/La Niña Costera' de "No Activo" a "Vigilancia de El Niño Costero", según el análisis de las condiciones oceánicas y atmosféricas observadas hasta la fecha, así como de los pronósticos de los modelos climáticos nacionales e internacionales.

A través de su Comunicado Oficial N.º 001-2026, publicado el 15 de enero, la entidad adscrita al Senamhi precisa que, a partir de abril de 2026, se prevé que las condiciones cálidas débiles serán las más probables, persistiendo al menos hasta octubre próximo; no obstante, advierte que marzo sería el mes de transición a condiciones cálidas.

Costa norte del Perú en alerta desde ahora

De acuerdo con lo revelado por el ENFEN, para el Pacífico central (región Niño 3.4), la posibilidad condición neutra desde enero hasta mayo del presente año es más que certera. Sin embargo, de junio hasta octubre, las condiciones cálidas débiles pasarían a ser las más probables.

En ese sentido, para el primer trimestre del año (enero a marzo), se esperan en promedio, precipitaciones dentro de los rangos normales en la costa norte y en la vertiente occidental andina norte.

No obstante, el ENFEN precisa que, para el mes de marzo se prevé condiciones de normales a superiores en la costa norte . En esa línea, recomienda a las autoridades a adoptar las medidas correspondientes a la prevención, preparación y reducción del riesgo de desastres, teniendo como referencia los efectos que dejó "El Niño Costero" en 2017.

Comunicado 001-2026

Otras consideraciones a tener en cuenta

En cuanto al pronóstico hidrológico, la entidad prevé, que en los ríos de la Vertiente Hidrográfica del Pacífico predominarán los caudales de condiciones normales, sin descartar eventos de crecidas repentinas.

En cuanto a los recursos pesqueros, estima que, para las próximas semanas, la anchoveta del stock norte-centro presente una distribución dentro de las 30 millas de la costa, principalmente al norte del Callao. Respecto a los recursos transzonales, se espera la disponibilidad de jurel, caballa, bonito y perico en el litoral peruano acorde con su estacionalidad.

Frente lo señalado, el ENFEN sugiere dar seguimiento constante a los avisos meteorológicos y pronósticos estacionales para las acciones correspondientes. Por otro lado, exhorta a la población a mantenerse informada permanentemente.

Finalmente, la Comisión Multisectorial del ENFEN afirma que continuará monitoreando la evolución de las condiciones oceánicas, atmosféricas y biológicas-pesqueras, y actualizando las perspectivas, temiendo como fecha la emisión de su próximo comunicado, viernes 30 de enero de 2026.