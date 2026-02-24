Caso Lizeth Marsano: Periodista Marisel Linares estuvo con Adrián Villar HORAS después del accidente

24/02/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El caso Lizeth Marzano ha dado un giro. Nuevas imágenes de cámaras de seguridad difundidas por Latina revelaron que la periodista Marisel Linares se reunió con Adrián Villar, hijo de su pareja, luego de que atropellara a la deportista y le causara la muerte.

Nuevas imágenes desmiente versión de abogado de Adrián Villar

Este lunes, el Poder Judicial dictó impedimento de salida del país por nueve meses contra el joven de 21 años. La Fiscalía había solicitado la medida ante el riesgo de que pudiera viajar al extranjero.

Según el abogado de Villar Chirinos, Jefferson Moreno, su patrocinado no se encontraba ebrio durante lo sucedido. Incluso, refirió que, al llegar a su casa, entró en shock, por lo que fue trasladado a una clínica. Sin embargo, las imágenes reveladas este martes desmienten esta versión.

Cerca de las 3 de la mañana, tres horas después del siniestro, Villar se encontró con su padre y con su pareja, la periodista Marisel Linares en el parque Alfonso Ugarte, en San Isidro, a 7 minutos del lugar del atropello.

Linares se vio visiblemente preocupada y abrumada. Sin saber qué hacer, caminaba en círculos y se llevaba la mano al rostro en señal de angustia. En tanto, Ruben Villar, padre del investigado, realizaba llamadas.

Lejos de estar en shock o haber entrado en pánico, Adrián Villar únicamente se mostró preocupado y también caminando en círculos en medio de la calle.

Algunos minutos después, ingresan a un vehículo de color blanco, aguardan unos momentos, y luego dedicen descender nuevamente. Es ahí donde se encuentran con un varón y una mujer, quien parece ser la influencer Francesca Montenegro, pareja de Villar.

Posteriormente, el grupo se va caminando.

Hermano de Lizeth Marzano revela que familia de Villar busca conciliar

La muerte de Lizeth Marzano continúa generando controversia en el Perú. Su hermano Gino se presentó esta noche en Magaly TV, La Firme para pedir justicia por el fallecimiento de su hermana y reveló que la familia del presunto culpable, Adrián Villar, ha intentado contactarse con su familia para llegar a una conciliación.

"Esa familia ha tratado de comunicarse conmigo. Ha tratado de comunicarse con amigos y también ha tratado de comunicarse un pariente conmigo para conciliar (...) porque, para pedirme disculpas, yo no sé si las voy a aceptar", indicó.

Nuevas imágenes reveladoras confirmaron que la periodista Marisel Linares se reunió con Adrián Villar, hijo de su pareja, tres horas después de que este atropellara y matara a Lizeth Marzano.