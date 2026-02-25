Alerta en Chosica: Vecinos temen posible inundación tras la activación de la quebrada Chacrasana

25/02/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Varias regiones del Perú vienen siendo azotadas por intensas lluvias, entre ellas Lima. Hace unas horas se registró la activación de la quebrada Chacrasana, en Chosica, por lo que los vecinos ahora están temerosos ante una posible inundación y huaicos, debido a las fuertes lluvias que se han registrado en los últimos días.

Vecinos de Chosica temen por huaicos

Según se informó, la quebrada Chacrasana se activó alrededor de las 4:00 p. m. de ayer, 24 de febrero, provocando que gran cantidad de agua escurra desde las alturas hasta el kilómetro 27 de la Carretera Central.

Hasta alrededor de las nueve de la noche todo se encontraba completamente seco; sin embargo, se pudo apreciar una gran cantidad de lodo seco, producto del escurrimiento ocurrido horas antes. Además, los vecinos colocaron sacos de tierra y arena ante la posible llegada de un huaico.

Los vecinos también indicaron que esta es la primera activación de la mencionada quebrada, lo que dejó a varios damnificados, quienes temen que esto se pueda volver a repetir. Cabe resaltar que la Autoridad Nacional del Agua (ANA) indicó que no se deben construir edificaciones a 15 metros de los ríos ni en zonas de alto riesgo.

Finalmente, los vecinos denunciaron que, pese a que el primer deslizamiento de lodo ocurrió hace varias horas, hasta el momento las autoridades no han podido llegar al lugar para activar un plan de contingencia y evitar una posible catástrofe. "Cuando hay deslizamientos, aquí se corta el agua", indicó un vecino muy preocupado.

Intensas lluvias en La Libertad

Las intensas lluvias que continúan afectando a La Libertad han dejado un saldo lamentable: al menos una persona fallecida, 1 059 familias afectadas y 58 damnificadas, de acuerdo con el último reporte de las autoridades regionales.

El temporal, que se ha intensificado en las últimas semanas, ha generado aniegos, desbordes de ríos y quebradas, así como deslizamientos de tierra, lo que ha afectado viviendas, vías de comunicación y zonas agrícolas en diferentes distritos de la región.

"Necesitamos que los alcaldes de la sierra y de toda la región reporten las emergencias, porque muchos no lo están haciendo y eso limita nuestro trabajo y la posibilidad de trasladar la ayuda necesaria desde nuestros almacenes adelantados", sostuvo el subgerente de Defensa Civil, Wilfredo Agustín Díaz.

Es así que, la activación de la quebrada Chacrasana ha generado preocupación y alerta en Chosica, donde los vecinos temen nuevos huaicos ante la continuidad de las lluvias. Mientras esperan la intervención de las autoridades, refuerzan sus viviendas con sacos de arena para prevenir mayores daños y posibles tragedias.