Chosica está preparada ante activación de quebradas, afirma alcalde: "Tenemos barreras dinámicas"

25/02/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

En diálogo con Exitosa, el alcalde de Chosica, Oswaldo Vargas, aseguró que su distrito se encuentra debidamente preparado para controlar el impacto de una activación de quebradas, en el marco de la pronta llegada del fenómeno El Niño Costero. "Tenemos barreras dinámicas", comentó al respecto.

Activación de quebradas

Durante entrevista con Manuel Rosas para Exitosa Perú, el burgomaestre brindó detalles sobre la situación que se vive en Chosica ante la alarma por parte del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) por el aumento del caudal del río Rímac.

En tal sentido, Vargas precisó que hay varias quebradas que no se han activado con "grandes proporciones", como por ejemplo, Carocio, Yanacoto y demás. Producto de las intensas lluvias en la zona, se produjo la caída de barro, pero sin rocas. "Eso se llama escorrentía", precisó.

Barreras dinámicas evitarían daños

Es así que, al ser consultado sobre si Chosica se encuentra lista para recibir los fuertes impactos de la naturaleza, debido a que años anteriores ha causado severos daños a viviendas, familias y demás, el alcalde aseguró que sí mantienen una preparación previa; esto se debe a que cuentan con 22 barreras dinámicas ubicadas en las quebradas más profundas.

"A nivel en que nos encontramos en el mes de febrero, prácticamente este mes está más fuerte, Chosica se encuentra preparada porque tenemos barreras dinámicas, son una especie de atrapa huaicos en las quebradas más importantes y más profundas (...)", dijo nuestro medio de comunicación, este 25 de febrero.

Según la autoridad, se ha realizado un "mapeo" junto a Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) y las Fuerzas Armadas (FF. AA.), para determinar el estado de la cuenca de los ríos Lurín, Rímac y Chillón. En el caso de Rímac, se ha identificado las quebradas más profundas, las cuales cuentan con dichas barreras, descolmatadas al 100%.

"La que sí es algo preocupante es la quebrada de California que es una quebrada también profunda, que tiene una caída de huaico, pero en la parte baja hay población y está al costado del río Rímac, que es desbordante", enfatizó el alcalde.

Es así como, el alcalde de Chosica, Oswaldo Vargas, aseguró que no se vivirán afectaciones de dimensiones altas como en años pasados si se presentan intensas lluvias en el distrito. Según precisó, las barreras dinámicas permiten que las rocas no caigan al cauce del huaico; sin embargo, indicó que el Gobierno aún no ejecuta el encausamiento del río Rímac, en donde se requiere muros de contención.