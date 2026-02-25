Sporting Cristal vs 2 de Mayo: Enfrentamiento entre presuntos barristas deja al menos 15 heridos

25/02/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El fútbol, una vez más, se tiñe de sangre. Hace unas horas, poco antes de la medianoche, un grupo de presuntos barristas se enfrentó con palos, piedras y hasta fuegos artificiales, luego de que Sporting Cristal derrotara a 2 de Mayo por la Copa Libertadores. El enfrentamiento dejó al menos 15 heridos y los bomberos tuvieron que auxiliar a las personas afectadas.

Barristas desatan batalla campal en av. La Marina

El violento enfrentamiento se registró en la cuadra 18 de la avenida La Marina, en el distrito de La Perla, en la Provincia Constitucional del Callao. Hasta el lugar llegaron decenas de barristas, quienes empezaron a pelear con piedras, palos y hasta pirotécnicos, mientras los vehículos intentaban sortearlos.

Los presuntos hinchas lanzaron objetos contundentes contra una coaster donde viajaban seguidores del equipo contrario, logrando que el vehículo se detuviera para intensificar el ataque utilizando fuegos artificiales, mientras los ocupantes del bus intentaban escapar.

Los pasajeros fueron golpeados y dos de ellos quedaron tendidos en la pista. Hasta el lugar llegó personal de los bomberos, que auxilió a los dos jóvenes que terminaron en el pavimento. Según información oficial, se registraron al menos 15 personas heridas. En la vía solo quedaron vidrios rotos y manchas de sangre, producto del violento enfrentamiento.

🔴🔵 Callao: Enfrentamiento entre presuntos barristas deja al menos 15 heridos



Cabe resaltar que otros videos que circulan en redes sociales muestran el preciso instante en que un grupo de barristas se acerca a la cúster, ya detenida, y sin temor lanza piedras y fuegos artificiales dentro del vehículo. Incluso se aprecia que un hombre, en su intento por salvar su vida, sale volando del vehículo y queda tendido en la pista, mientras los barristas continúan atacándolo.

El triunfo de Sporting Cristal

En una noche vibrante para el fútbol nacional, Sporting Cristal logró lo que muchos esperaban: un triunfo clave frente al paraguayo Club 2 de Mayo que le permitió avanzar a la siguiente fase de la Copa Libertadores 2026.

El duelo, jugado en el Estadio Miguel Grau del Callao, fue intenso desde el primer minuto. Tras un empate 2-2 en la ida en Paraguay, el equipo rimense salió con la presión de sacar un resultado positivo en su propio país. La hinchada respondió a la altura, llenando las graderías y apoyando al equipo durante los 90 minutos.

Sporting Cristal planteó un partido inteligente, dominando la posesión del balón y generando peligro constante. Desde los primeros compases, los dirigidos por su técnico marcaron territorio y se mostraron superiores en ofensiva y defensiva.

Es así que, la violencia volvió a manchar el fútbol y dejó escenas alarmantes en plena vía pública. Al menos 15 personas resultaron heridas tras el brutal enfrentamiento entre barristas. Vecinos y conductores vivieron momentos de terror, mientras crece la preocupación por la falta de control y seguridad en estos eventos deportivos.