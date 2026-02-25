'Chorri' Palacios y su inesperada reacción tras clasificación de Sporting Cristal a la fase 3 de la Copa Libertadores

25/02/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

La clasificación de Sporting Cristal a la fase 3 de la Copa Libertadores dejó una imagen que nadie esperaba: la inesperada reacción del 'Chorri' Palacios, visiblemente conmovido en las tribunas del estadio chalaco, mientras el cuadro rimense celebraba una noche cargada de tensión, penales y pura emoción.

Sporting Cristal y su agónica clasificación

Las emociones no faltaron en el Estadio Miguel Grau. Sporting Cristal sufrió más de la cuenta ante 2 de Mayo y tuvo que estirar la definición hasta la tanda de penales para asegurar su pase a la siguiente ronda del torneo continental.

El partido se volvió una verdadera montaña rusa. Entre errores, nervios y atajadas, los rimenses se mantuvieron con vida hasta que llegó el momento decisivo. Fue el brasileño Cristiano da Silva quien asumió la responsabilidad máxima y convirtió el penal que selló la clasificación.

En ese preciso instante, mientras los jugadores corrían al centro de la cancha para abrazarse entre todos y celebrar la clasificación, las cámaras de televisión captaron una postal que rápidamente empezó a circular en redes: la emotiva reacción del 'Chorri' Palacios.

'Chorri' Palacios y su inesperada reacción

El popular ídolo rimense estuvo presente en las gradas como un hincha más. Sin cámaras exclusivas ni protagonismo previo. Sin embargo, ni bien se selló la victoria de los dirigidos por Paulo Autuori, el exfutbolista de la selección peruana no pudo contener la emoción.

De sus ojos brotaron lágrimas de felicidad, mientras el estadio celebraba el boleto a la siguiente instancia. La escena fue breve, pero contundente: un referente histórico del club totalmente desbordado por lo que acababa de ocurrir en el campo.

El próximo partido de Sporting Cristal

Con la clasificación asegurada, Sporting Cristal ya conoce a su próximo rival en esta carrera por llegar a la fase de grupos. Se trata de Carabobo, equipo al que enfrentará en una serie decisiva.

El partido de ida se disputará entre el martes 3 y el jueves 5 de marzo en territorio venezolano, mientras que la revancha se jugará una semana después en Lima, donde los celestes buscarán cerrar la llave ante su gente.

Más allá del resultado deportivo, esta clasificación también representa un importante ingreso económico para el club cervecero.

Así, la clasificación de Sporting Cristal a la fase 3 de la Copa Libertadores no solo quedó marcada por el penal decisivo, sino también por la inesperada reacción del ídolo rimense, Roberto Palacios, el popular 'Chorri'.