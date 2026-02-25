Valerosos guardias salvan la vida de ciclista que sufrió infarto en plena carretera tras aplicarle RCP

25/02/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Una rápida actuación muchas veces puede marcar la diferencia a la hora de salvarle la vida a una persona. Lo que en un principio parecía un accidente de un ciclista que circulaba por una carretera, acabó con la intervención de guardias que lograron reanimarlo tras percatarse que había sido víctima de un paro cardíaco.

La Guardia Civil reanima y salva la vida de un ciclista

Dos agentes de la Guardia Civil lograron estabilizar y salvar la vida de un hombre que se encontraba realizando ciclismo en la carretera de Horcas Coloradas, en Melilla, España. El agraviado sufrió una aparatosa caída, ello llamó la atención de las autoridades quienes se encontraban presentes en el lugar.

De forma inmediata se acercaron al ciclista de 58 años quien se encontraba tendido en el suelo, inconsciente e inmóvil junto a su bicicleta. Ante la ausencia de respuesta a estímulos y a la gravedad de la situación, los guardias civiles iniciaron de inmediato el protocolo de reanimación cardiopulmonar (RCP).

Posteriormente, el señor que realizaba deporte reaccionó con una bocanada de aire ante las primeras maniobras de los agentes y pudo recuperar así sus signos vitales hasta la llegada de los servicios sanitarios de urgencias que consiguieron estabilizar al ciclista y trasladarlo al Hospital Universitario.

Agradecen la rápida intervención de los guardias civiles

Por su parte la delegada del Gobierno en Melilla, Sabrina Moh, ha agradecido la rápida intervención de los guardias civiles y ha destacado la profesionalidad y humanidad con la que actuaron ante la emergencia que habría sufrido el ciclista.

Además, ha aplaudido la actuación de los agentes afirmando que "nos sirven para recordar que detrás de cada uniforme hay personas comprometidas, preparadas y dispuestas a actuar en segundos cuando más se necesita".

En tal sentido, ha subrayado que la rapidez de la ayuda brindada por el personal de la Guardia Civil "ha marcado la diferencia" asegurando que la ciudad puede sentirse orgullosa" de la actuación de los agentes.

En tanto, la persona atendida ha agradecido a través de su perfil en Facebook la "profesionalidad y humildad" de los agentes que le han reanimado practicándole los primeros auxilios. "Estoy bien y recuperado", ha dicho, agradeciendo que se hayan desplazado al servicio de urgencias del hospital para comprobar su estado de salud.

Como vemos, un hombre que fue víctima de un paro cardíaco cuando se encontraba realizando ciclismo en la carretera de Horcas Coloradas, en España, fue auxiliado por agentes de la Guardia Civil, quienes lograron salvarle la vida tras la aplicación de el protocolo de reanimación cardiopulmonar (RCP).