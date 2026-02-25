¡Prepárate! Anuncian corte de AGUA HOY, 25 de febrero: Distritos afectados

25/02/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

¡Sin agua hasta por 8 horas! El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) reportó, a través de su canal de difusión de WhatsApp, que tiene cortes programados del recurso hídrico este miércoles, 25 de febrero. Conoce cuáles serán las zonas afectadas por esta medida.

Distritos afectados con corte de agua: ¿Por qué?

Este miércoles, Sedapal ejecutará una nueva jornada de trabajos de mantenimiento por el cual deberá restringir temporalmente el servicio de agua potable en algunos distritos de Lima Metropolitana. La empresa estatal resaltó que estas acciones tienen como objetivo mejorar la infraestructura y la calidad del servicio para evitar inconvenientes en un futuro a los usuarios.

Asimismo, a través de su canal de difusión de WhatsApp, la entidad exhortó a los vecinos de las zonas que se verán afectadas, a tomar medidas preventivas como el almacenamiento de agua en lavatorios, baldes o recipientes limpios desde ya para afrontar el corte y aminorar el impacto de la interrupción del servicio en un determinado horario.

Sin servicio en Ate

Áreas afectadas: AAsoc. Civil Pariachi III etapa, A.H. Alto Pariachi, Asoc. Centro Poblado de Buena Vista, A.H. Villa Quispe de la Gloria Alta, Asoc. Los Olivos I, II, III, IV, V, A.H. San Francisco de Pariachi, APV Las Gardenias de Gloria Alta 1ra etapa, Asoc. San Isidro.

AAsoc. Civil Pariachi III etapa, A.H. Alto Pariachi, Asoc. Centro Poblado de Buena Vista, A.H. Villa Quispe de la Gloria Alta, Asoc. Los Olivos I, II, III, IV, V, A.H. San Francisco de Pariachi, APV Las Gardenias de Gloria Alta 1ra etapa, Asoc. San Isidro. Horario de corte: Desde las 6:15 a.m. hasta las 2:15 p.m.

Desde las 6:15 a.m. hasta las 2:15 p.m. Motivo de suspensión: Rotura de tubería de matriz.

Rotura de tubería de matriz. Sector 153.

También se reportó que la interrupción del servicio se dará en el sector 176: APV Señor de la Justicia, A.H. El Amauta zona A, Asoc. Los Triunfadores, A.H. Los Progresistas de Ate zona B, Asoc. Amigos de la Paz, APV Residencial Las Américas, A.H. Virgen de Fátima.

Corte de agua en Pachacámac

Horario de corte: Desde las 6:17 a.m. hasta las 10:00 a.m.

Desde las 6:17 a.m. hasta las 10:00 a.m. Áreas afectadas: Asoc. Viv. Franja Comercial Santa Katherine, A.H. UPIS Los Claveles, A.H. Portada de Manchay III.

Asoc. Viv. Franja Comercial Santa Katherine, A.H. UPIS Los Claveles, A.H. Portada de Manchay III. Motivo: Baja presión en las redes.

Baja presión en las redes. Sector 430.

También se anunció el corte en este distrito desde las 6:23 a.m. a 10:30 a.m. en el sector 442: A.H. Los Ángeles Ampl. sector Las Mercedes, A.H. Las Mercedes, A.H. UPIS Corazón de Jesús, sector Lomas de Manchay, C.P.R. Huertos de Manchay sector Villa Hermosa.

Sin agua en San Juan de Lurigancho

Áreas afectadas: Asoc. San Hilarión.

Asoc. San Hilarión. Horario de corte: Desde las 6:24 a.m. hasta la 1:00 p.m.

Desde las 6:24 a.m. hasta la 1:00 p.m. Motivo de suspensión: Rotura de tubería de matriz.

Rotura de tubería de matriz. Sector 406.

En La Molina

Horario de corte: Desde las 6:50 a.m. hasta las 2:50 p.m.

Desde las 6:50 a.m. hasta las 2:50 p.m. Áreas afectadas: Urb. Portada del Sol 2da y 3ra etapa, Urb. Las Praderas de La Molina, Asoc. El Cascajal, Urb. Las Lomas de La Molina Vieja, Urb. La Capilla, Urb. Los Girasoles de La Molina.

Urb. Portada del Sol 2da y 3ra etapa, Urb. Las Praderas de La Molina, Asoc. El Cascajal, Urb. Las Lomas de La Molina Vieja, Urb. La Capilla, Urb. Los Girasoles de La Molina. Motivo: Fuga en toma de conexión.

Fuga en toma de conexión. Sector 199.

En Villa María del Triunfo

Horario de corte: Desde las 6:50 a.m. hasta las 3:00 p.m.

Desde las 6:50 a.m. hasta las 3:00 p.m. Áreas afectadas: P.J. Villa Santa Rosa, A.H. Santa Rosa Conchitas, A.H. Villa Corona Santa Rosa, A.H. Juan Pablo II, A.H. Grace Kelly de Mónaco.

P.J. Villa Santa Rosa, A.H. Santa Rosa Conchitas, A.H. Villa Corona Santa Rosa, A.H. Juan Pablo II, A.H. Grace Kelly de Mónaco. Motivo: Mantenimiento de cámara de reductoras de presión.

Mantenimiento de cámara de reductoras de presión. Sector 313.

Así que recuerda llenar agua desde ya ante el anuncio de Sedapal, hasta el cierre de esta nota, de que interrumpirá el servicio este miércoles 25 de febrero por trabajos de mantenimiento en el suministro.