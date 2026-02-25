RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
6.1 HDPODCAST
Más
Actualidad
Tenía cuentas pendientes

Por tentativa de violación y otros: Empresario asesinado en SJL contaba con graves antecedentes

Ronald Márquez Sotelo de 49 años presentaba tres graves denuncias antes de ser abatido por sicarios en San Juan de Lurigancho. Vecinos de Zárate reclaman por mayor seguridad en la zona.

Empresario asesinado en SJL contaba con antecedentes.
Empresario asesinado en SJL contaba con antecedentes. (América TV)

25/02/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 25/02/2026

Síguenos en Google News Google News

La madrugada del domingo 22 de febrero, la cuadra 2 de la calle Wiracocha en San Juan de Lurigancho vivió momentos de terror cuando el dueño de una discoteca fue asesinado a sangre fría en plena vía pública a mano de tres atacantes que dispararon sin importarle la presencia de transeúntes.

La víctima intentó repeler el ataque por lo que sacó su arma para realizar algunos disparos. Lamentablemente, el impacto de los proyectiles hicieron merma en su organismo por lo que cayó tendido en el pavimento para luego perder la vida en cuestión de minutos.

Contaba con antecedentes penales

Con 49 años, Ronald Márquez Sotelo se sumó a la larga lista de fallecidos debido a la crisis de inseguridad que se vive en el país. De acuerdo a trabajadores del establecimiento 'Terraclub', el empresario venía siendo extorsionado desde hace varios meses e incluso pagaba el cupo que se le exigía. Sin embargo, dejó de hacerlo cuando subieron la suma.

No obstante, en las últimas horas se conoció que el hombre de negocios contaba con tres denuncias anteriores que incluyen tentativa de violación contra una anfitriona en el año 2014. En el 2021 también fue denunciado por disparar al aire al intentar repeler a unos delincuentes que merodeaban en su local.

Finalmente, en 2025 lo denunciaron por coacción por amenazar a su vecino con arma de fuego tras instalar cámaras de seguridad en su establecimiento. Pese a estos antecedentes, la Depincri de San Juan de Lurigancho indica que el caso viene siendo investigado bajo la hipótesis de sicariato pro extorsión.

¡Terrible! Padre de familia lucha por su vida luego que su mototaxi sea atacada a balazos en SJL
Lee también

¡Terrible! Padre de familia lucha por su vida luego que su mototaxi sea atacada a balazos en SJL

No se tomaron enserio el estado de emergencia

En relación a este hecho, el alcalde de SJL, Jesús Maldonado, lamentó que el estado de emergencia decretado en Lima y Callao no haya sido tomado enserio ya que se trata de una medida que si podría hacerle frente a la delincuencia que impera. 

Sin embargo, también indicó que la inestabilidad política y los constantes cambios en el Ejecutivo atentan contra esta medida de excepción.

Terror en SJL: Sicarios asesinan a balazos a dueño de discotecas tras negarse al pago de cupos
Lee también

Terror en SJL: Sicarios asesinan a balazos a dueño de discotecas tras negarse al pago de cupos

"Parece que si es un acto extorsivo de una persona que pareciera que no se sometió a los actos de extorsión y cobro de cupos. Ningún gobierno se tomó enserio del estado de emergencia. Este puede funcionar si es que realmente hay una decisión política, pero si cambian de ministro, de viceministro, de generales y de presidente, ninguna medida te soporta andar en piloto automático", contó a América Noticias.

En resumen, el empresario Ronald Márquez Sotelo de 49 años, contaba con graves antecedentes antes de ser asesinado en Zárate, San Juan de Lurigancho.

Temas relacionados antecedentes dueño de discoteca empresario San Juan de Lurigancho SJL tentativa de violación Zárate

Siga leyendo

Seguir leyendo

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA