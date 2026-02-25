Por tentativa de violación y otros: Empresario asesinado en SJL contaba con graves antecedentes

25/02/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La madrugada del domingo 22 de febrero, la cuadra 2 de la calle Wiracocha en San Juan de Lurigancho vivió momentos de terror cuando el dueño de una discoteca fue asesinado a sangre fría en plena vía pública a mano de tres atacantes que dispararon sin importarle la presencia de transeúntes.

La víctima intentó repeler el ataque por lo que sacó su arma para realizar algunos disparos. Lamentablemente, el impacto de los proyectiles hicieron merma en su organismo por lo que cayó tendido en el pavimento para luego perder la vida en cuestión de minutos.

Contaba con antecedentes penales

Con 49 años, Ronald Márquez Sotelo se sumó a la larga lista de fallecidos debido a la crisis de inseguridad que se vive en el país. De acuerdo a trabajadores del establecimiento 'Terraclub', el empresario venía siendo extorsionado desde hace varios meses e incluso pagaba el cupo que se le exigía. Sin embargo, dejó de hacerlo cuando subieron la suma.

No obstante, en las últimas horas se conoció que el hombre de negocios contaba con tres denuncias anteriores que incluyen tentativa de violación contra una anfitriona en el año 2014. En el 2021 también fue denunciado por disparar al aire al intentar repeler a unos delincuentes que merodeaban en su local.

Finalmente, en 2025 lo denunciaron por coacción por amenazar a su vecino con arma de fuego tras instalar cámaras de seguridad en su establecimiento. Pese a estos antecedentes, la Depincri de San Juan de Lurigancho indica que el caso viene siendo investigado bajo la hipótesis de sicariato pro extorsión.

No se tomaron enserio el estado de emergencia

En relación a este hecho, el alcalde de SJL, Jesús Maldonado, lamentó que el estado de emergencia decretado en Lima y Callao no haya sido tomado enserio ya que se trata de una medida que si podría hacerle frente a la delincuencia que impera.

Sin embargo, también indicó que la inestabilidad política y los constantes cambios en el Ejecutivo atentan contra esta medida de excepción.

"Parece que si es un acto extorsivo de una persona que pareciera que no se sometió a los actos de extorsión y cobro de cupos. Ningún gobierno se tomó enserio del estado de emergencia. Este puede funcionar si es que realmente hay una decisión política, pero si cambian de ministro, de viceministro, de generales y de presidente, ninguna medida te soporta andar en piloto automático", contó a América Noticias.

En resumen, el empresario Ronald Márquez Sotelo de 49 años, contaba con graves antecedentes antes de ser asesinado en Zárate, San Juan de Lurigancho.