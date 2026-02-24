Lizeth Marzano: Este fue el recorrido que hizo Adrián Villar la noche que atropelló a la deportista

24/02/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El caso de Lizeth Marzano ha tomado un nuevo giro. Hace unas horas se confirmó que Adrián Villar, quien la atropelló, no estuvo hospitalizado, tal como indicó su abogado, sino que estuvo con su padre y otras personas en un parque de San Isidro. En esta nota te contamos el minuto a minuto del recorrido en la noche del accidente.

La ruta de la muerte de Lizeth Marzano

El programa 'Magaly TV, la firme', emitió un informe donde muestra imágenes exclusivas de las cámaras de seguridad del distrito de San Isidro. Los videos revelan que la deportista salió a correr como de costumbre alrededor de las 11:07 de la noche, mientras que Adrián Villar salió del domicilio de su novia aproximadamente a las 11:20 p.m.

El joven condujo alrededor de dos minutos antes de atropellar a Marzano en la avenida Camino Real, para luego darse a la fuga. Adrián empezó a conducir de forma intempestiva y se pasó dos semáforos en rojo, casi provocando dos nuevos accidentes esa noche.

A las 11:24 se pierde el rastro de Adrián y vuelve a aparecer a las 2:45 de la madrugada del 18 de febrero en el parque Alfonso Ugarte, frente a la casa de su novia, la influencer Francesca Montenegro. Llegó a bordo de una camioneta blanca, de la cual descendieron su padre, Rubén Villar, y la periodista Marisel Linares.

Adrián fue a buscar a su enamorada al departamento donde vive y luego se reunieron en el parque a las 3:02 de la mañana. El padre del joven, en todo momento, estuvo haciendo llamadas, mientras que la periodista daba vueltas en círculos y tenía el rostro de preocupación.

Policía llegó al parque Alfonso Ugarte

A las 3:12 de la madrugada se ve cómo aparece una nueva persona en escena: el padre de la influencer, Juan Montenegro. Todos se reunieron a media cuadra durante aproximadamente 25 minutos. Poco después, el padre de Adrián y la periodista se retiraron en su camioneta, mientras el joven se refugió en la casa de su enamorada.

Minutos más tarde llegó al lugar la camioneta de la madre de Adrián y tras reunirse unos minutos se fue el lugar. A las 5:30 de la madrugada llegó un patrullero al exterior del departamento y un policía ingresó, pero después de ocho minutos se retiró mientras conversaba por celular en todo momento.

Finalmente, a las 5:32 llegó otro policía a bordo de un patrullero de Serenazgo, pero el efectivo solo se limitó a tomar fotos del edificio y se retiró. Con esas imágenes queda demostrado que Adrián Villar no estuvo internado en una clínica por un cuadro de shock, como indicó su abogado en un inicio.

Mientras tanto, la familia de Lizeth Marzano espera que estas imágenes sirvan para que la investigación pueda dar un giro y evalúa solicitar la detención preventiva de Adrián Villar. También indicaron que las personas que se reunieron con el joven esa madrugada podrían ser citadas para declarar.

Es así que, las imágenes difundidas evidenciarían contradicciones en la versión de la defensa de Adrián Villar y podrían marcar un punto clave en la investigación. La familia de Lizeth Marzano confía en que estos nuevos elementos impulsen medidas más severas y permitan esclarecer responsabilidades por el fatal atropello ocurrido en San Isidro.