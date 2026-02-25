24 horas de terror: Dos fallecidos en tres atentados contra trabajadores del sector transporte

25/02/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Los ataques contra los miembros del sector transportes continúan, en esta oportunidad dos vidas dedicadas a esta labor se perdieron en menos de 24 horas, presuntamente producto de la extorsión.

Dos choferes fallecidos

Se trata de Angelo Manuel Francisco Matencio, de 25 años, quien según sus familiares hace solo tres días había comenzado a trabajar para la empresa de transportes Guadulfo Silva, que cubre la ruta de San Bartolo a San Miguel.

El crimen se registró la noche del martes 24 de febrero en Villa El Salvador, cuando un bus de la empresa en mención fue atacada a balazos cuando transitaba por la Panamericana Sur, a la altura del Puente Llanavilla.

El joven de solo 25 años resultó gravemente herido tras recibir múltiples impactos de bala, por lo que fue trasladado de emergencia en una camioneta de la Policía Nacional del Perú hacia la Clínica Santa Marta, donde lamentablemente llegó sin signos de vida.

Según testigos, los atacantes se habrían hecho pasar por pasajeros de la unidad de transportes y habrían aprovechado que el bus se detuvo, luego de subir, para abrir fuego contra el chofer.

Por otro lado, en Ventanilla, esta mañana se registró otra muerte: la víctima fue identificados como Joel Capa Espinoza, de 35 años. El hecho se registró a las altura del paradero Hogar, en la zona de Villa Los Reyes.

Todos sucedió, según testigos, alrededor de las 5:00 a. m. cuando el padre de familia se encontraba buscando pasajeros en la carretera Panamericana Norte. Su unidad era un colectivo que movilizaba a los ciudadanos desde Ventanilla hasta el Cercado de Lima. En su vehículo se observada la ruta Acho - Puente Nuevo.

De pronto, un sujeto con arma de fuego en la mano derecha y su celular grabando en la izquierda, se acercó a la unidad donde se encontraba Joel para decirle "de parte de 'Los Mexicanos'" y efectuó más de 5 disparos contra el conductor.

Atentado contra 'Los Azulitos de Collique'

Lo que sería el segundo ataque contra la empresa de transportes Sagrado Corazón de Collique, conocida como 'Los Azulitos', se registró en el paradero de Collique, en Comas. Un sujeto armado disparó contra el conductor de la compañía, identificado como Hesen Yunder Ávila Cueva, de 59 años.

Cámaras de seguridad captaron al sujeto que llevaba gorra roja, polo y short gris que aprovechó que el bus se detuvo para recoger pasajeros para atacar. El individuo estaba apoyado en un poste, alistó su celular para grabar y previo al atentado chocó con una mujer que pudo darse cuenta de lo que iba a pasar, por lo que trató de avisar al transportista sin éxito.

Mientras las crisis políticas capta la atención de las autoridades del país en medio de una contienda electoral, el Perú sigue desangrándose y cada vez son más las vidas perdidas. Esta vez dos personas fallecieron y otro quedó herido a causa de tres ataques perpetrados contra transportistas en menos de 24 horas.