Sporting Cristal: Revelan cuánto dinero ganó luego de meterse a la fase 3 de la Copa Libertadores

25/02/2026

Sporting Cristal volvió a ser noticia luego de meterse a la fase 3 de la Copa Libertadores, pero esta vez no solo por lo futbolístico. Y es que, tras eliminar a 2 de Mayo, se reveló cuánto dinero ganaron los celestes en esta etapa.

Sporting Cristal acumuló millonario monto

Todo empezó con los pelos de punta y los nervios a mil. Pero al final, Sporting Cristal se mandó un partidazo, sacó a 2 de Mayo y selló su clasificación a la fase 3 del torneo continental.

Más allá del festejo en la cancha, puertas adentro del club también hubo sonrisas. Y es que, apenas se concretó la clasificación, quedó confirmado que el cuadro rimense ya tenía asegurado un importante premio económico por su participación internacional.

De acuerdo con la información revelada, por haber disputado la fase 2 de la Copa Libertadores, los celestes ya habían garantizado 500 mil dólares. Sin embargo, ese no era el único ingreso que estaba en juego en esta serie decisiva.

Con el pase a la fase 3 asegurado, los dirigidos por Autuori se metieron 600 mil dólares más al bolsillo. En total, Sporting Cristal ya suma 1.1 millones de dólares solo por jugar estas dos primeras etapas.

Pero la historia no termina ahí. El premio económico podría crecer todavía más dependiendo de lo que ocurra en la siguiente llave internacional, donde los celestes deberán medirse ante Carabobo.

Si el conjunto rimense logra superar esa serie y se mete en la fase de grupos de la Copa Libertadores, el club obtendrá 3 millones de dólares adicionales, una cifra que representa un salto económico enorme para cualquier institución del fútbol peruano.

Cristal podría seguir acumulando dinero

Sin embargo, el escenario alterno también está contemplado. En caso Sporting Cristal no logre imponerse ante Carabobo, el club no se quedará con las manos vacías.

Si queda eliminado en esta instancia y pasa a disputar la fase de grupos de la Copa Sudamericana, los celestes sumarán 900 mil dólares más por los tres partidos que jugarán como locales.

Es decir, pase lo que pase en la siguiente ronda, el cuadro celeste ya tiene asegurada presencia internacional durante la temporada y, sobre todo, una base económica sólida que permitirá planificar con mayor tranquilidad el resto del año.

La billetera de Sporting Cristal sonríe. Con el pase a fase 3, los celestes ya se aseguraron 1 millón 100 mil dólares. Y ojo, que si siguen avanzando, ese premio se va a poner mucho más jugoso.