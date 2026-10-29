12 medallas para Perú: cinco deportistas trasplantados brillan en los Juegos Panamericanos de Uruguay

29/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Cinco peruanos que recibieron trasplantes de órganos llevaron al país al podio en los I Juegos Panamericanos de Trasplantados, realizados en Uruguay.

En su primera participación en esta competencia internacional, obtuvieron 12 medallas y compartieron escenario con representantes de Colombia, Ecuador, Brasil, Chile, Argentina y el país anfitrión.

Siete medallas de oro encabezaron el resultado

La representación nacional cerró su participación con siete medallas de oro, tres de plata y dos de bronce. Las competencias se desarrollaron en Maldonado y reunieron a deportistas trasplantados de distintos países de la región.

¿Quiénes formaron parte de la delegación que representó al Perú?

El equipo estuvo integrado en total por cinco peruanos, de cuales tres fueron trasplantadas de riñón y dos de hígado , distribuidas en las siguientes disciplinas:

Julio Macalupu Villegas: trasplantado de riñón; participó en atletismo.

María Soto Solórzano: trasplantada de riñón; compitió en atletismo.

Graciela Álvarez Tello: trasplantada de riñón; participó en natación y atletismo.

José Carlos Venero Ferreyros: trasplantado de hígado; compitió en natación.

Alfonso Reyes Salinas: trasplantado de hígado; participó en atletismo.

Un logro que también destaca la donación de órganos

El gerente de Procura y Trasplante de EsSalud, Martín Padilla, destacó que los resultados representan más que una victoria deportiva: muestran cómo recibir un órgano puede permitir recuperar proyectos personales y alcanzar nuevas metas.

En Lima, otra donación abrió nuevas oportunidades

Mientras la delegación celebraba sus logros en Uruguay, EsSalud coordinó en Lima su operativo de donación de órganos y tejidos número 37 en el transcurso del 2026. Gracias a la decisión de una familia, se obtuvieron un hígado, dos riñones y dos córneas para su asignación a pacientes que los necesitaban.

La institución recordó que realizó su primer trasplante renal en 1969 y que, desde aquel entonces, ha efectuado más de 10,500 trasplantes de órganos y tejidos provenientes de donantes vivos y fallecidos.

Las 12 medallas reconocen el esfuerzo de cinco deportistas y visibilizan el alcance de la donación de órganos. Sus historias conectan la recuperación de la salud con la posibilidad de volver a competir, representar al Perú y construir nuevas metas.