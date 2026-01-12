Claudia Sheinbaum rechazó intervención de Donald Trump para combatir el narcotráfico: "No es necesario"

12/01/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, declaró que mantuvo una llamada telefónica con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por iniciativa propia. En ella, el mandatario de la Casa Blanca le habría propuesto intervenir con el fin de combatir el narcotráfico. "No es necesario", fue la respuesta de la gobernante mexicana.

Sheinbaum rechaza ofrecimiento de Trump

Este 12 de enero, se realizó un intercambio telefónico entre los jefes de Estado de México y Estados Unidos tras la coordinación entre el secretario de Relaciones Exteriores de México, Juan Ramón de la Fuente, y el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio.

"Tomé la decisión de buscar al presidente Trump en una llamada", comentó durante conferencia de prensa. Durante el intercambio telefónico, se habrían abordado temas relacionados a la seguridad nacional de ambos países.

Según Sheinbaum, se han obtenido resultados favorables producto de la "colaboración conjunta" entre las dos naciones. Como expuso, se habría reducido en un 50% la incautación de fentanilo en el cruce de ambas fronteras en un año.

Entre los avances de seguridad nacional del estado mexicano mencionó la cantidad de laboratorios incautados, personas detenidas vinculadas al crimen y que habrían disminuido en un 40% los homicidios en este país.

Sheinbaum aseguró que se continuará el "trabajo en conjunto" y mencionó que iban a "seguir colaborando con él". Ante ello, el presidente Donald Trump habría "insistido" en un ofrecimiento de asistencia.

"Él nos insistió en que si nosotros lo pedíamos pues que ellos podían ayudar en otros temas y le dijimos que por ahora vamos muy bien, no es necesario", explicó.

🇲🇽🇺🇸 | «No es necesario», le dijo Claudia Sheinbaum a Donald Trump ante su ofrecimiento de ayuda para combatir el narcotráfico y a los cárteles de la droga en México.pic.twitter.com/QN9a1TolA3 — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) January 12, 2026

"Lo entendió, fue una conversación muy amable", habría respondido Trump a palabras de la presidenta de México. La mandataria habría alegado a recordarle que México cuenta con "soberanía" e "integridad territorial".

Se comprometió a reducir el narcotráfico

La llamada telefónica habría reafirmado el acuerdo de asistencia entre ambos países tal como reiteró Sheinbaum. Ambos países han instalado un comité para la evaluación de estos temas.

Además, precisó que entre el 22 o 23 de enero se entablará una nueva reunión que se desarrollaría en Estados Unidos. La mandataria reafirmó que se trabajaría bajo los lineamiento marcados de la "colaboración".

"De nuestra parte el tráfico de las drogas ilegales, de su parte la disminución del tráfico de armas y poder disminuir la inseguridad en México", indicó.

