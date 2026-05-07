Hantavirus en crucero: OMS confirma cinco casos y no descarta posibles nuevos contagios

07/05/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

El director de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, informó que cinco de los ocho casos sospechosos de contraer el virus Andes (una cepa de hantavirus propia de América del Sur) han dado positivo en las pruebas de laboratorio. Los otros tres casos se mantienen en vigilancia.

OMS no descarta incremento de casos

En la primera conferencia de prensa que ofrece la OMS desde el inicio del brote en el crucero 'MV Hondius', Tedros insistió en que la situación del hantavirus no es similar a la de la pandemia de COVID-19, puesto que son patógenos con comportamientos distintos, teniendo el primero un riesgo de contagio muy bajo.

A pesar de aquella aclaración, el presidente de la OMS advirtió que existe la posibilidad de que en los próximos días o semanas se presenten más casos entre los pasajeros a bordo. Ello debido al extenso periodo de incubación de la cepa en cuestión, que se puede extender hasta las seis semanas.

"Es posible que se notifiquen otros casos de hantavirus si tenemos en cuenta que el período de incubación del virus Andes puede alcanzar hasta seis semanas por lo que podrían detectarse nuevos casos", expresó.

¿Qué es el virus Andes?

El virus Andes (ANDV) es uno de los 38 tipos de virus que integran la familia hantavirus. Se trata de la única cepa conocida que se transmite entre personas y la que tiene una tasa de mortandad más elevada.

El virus Andes es predominante en el sur de Argentina, exactamente en La Patagonia. En esta parte del globo se encuentra Ushuaia, en donde el crucero 'MV Hondius' hizo una parada antes de zarpar por el Atlántico con rumbo a Cabo Verde, en África. En las costas de este último lugar, el buque se mantiene varado debido a la cuarentena obligatoria.

El caso más grave de transmisión del hantavirus entre personas ocurrió en la provincia sureña de Chubut (Argentina) entre fines de 2018 y comienzos de 2019, cuando se registraron 34 contagios y 11 muertes por la variante Andes.

Como 33 de los infectados contrajeron el virus por contacto directo entre personas, un estudio científico sobre dicho brote califica que todos los enfermos actuaron como 'superpropagadores'.

Cabe destacar que la diferencia entre las cepas de hantavirus se explica porque los humanos no somos el reservorio principal del patógeno, sino los ratones. En América del Sur, el vector principal es el ratón colilargo.