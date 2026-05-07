Reconocido ACTOR es condenado a seis años de PRISIÓN por grave denuncia en su contra

07/05/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

¿De la tele a estar tras las rejas? Un reconocido actor fue condenado a seis años de prisión tras ser acusado de agresión sexual a una de sus compañeras en la gira de una popular serie televisiva.

Ratifican condena contra actor de 'Patito Feo'

De acuerdo a los últimos reportes, la Justicia de Brasil ratificó la condena a seis años de prisión contra el actor Juan Darthés por un caso de agresión sexual contra la actriz Thelma Fardin.

El hecho del que se le acusa a Darthés tiene lugar en 2009. Según la denuncia, el actor, durante una estadía por trabajo que compartieron en un hotel en Managua, Nicaragua, durante la gira de la serie 'Patito Feo', habría abusado de Fardin, cuando ella solo tenía 16 y él 45 años de edad.

Nueve años después, apoyada por el colectivo Actrices Argentinas, Thelma Fardin presentó la acusación formal en Nicaragua. Sin embargo, debido a la nacionalidad brasileña de Darthés, el juicio se trasladó a Brasil. Tras una absolución inicial en 2023, la justicia brasileña revocó el fallo y lo condenó en junio de 2024.

Sin embargo, en mayo del 2026, se dio a conocer que el Tribunal Regional Federal de la 3ª Región rechazó la admisibilidad de los dos recursos - especial y extraordinario - presentados por la defensa del artista.

Juan Darthés a prisión: Régimen semiabierto ¿de qué trata?

Según se precisó, el actor Juan Darthés deberá cumplir la pena bajo un régimen semiabierto. Pues bien, en Brasil, funciona como una instancia intermedia entre la prisión cerrada y la domiciliaria, con normas específicas de control.

Quienes cumplen condena bajo este sistema pueden desarrollar actividades fuera del penal durante el día, aunque deben volver a la prisión para dormir. Este régimen estará supervisado mediante dispositivos como la tobillera electrónica para monitorear los movimientos del actor de 'Patito Feo'.

La Justicia de Brasil dejó firme la condena contra Juan Darthés: deberá cumplir seis años de prisión.@marianogarcia1 cuenta todos los detalles del caso.



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Reacción de Thelma Fardin tras sentencia

La decisión fue firmada por el juez federal André Custodio Nekatschalow, quien rechazó los intentos de la defensa de revertir la sentencia. La actriz fue la encargada de dar la noticia junto a Amnistía Internacional y su querella integrada por Carla Junqueira y Martín Arias Duval.

Fardin compartió un video que refleja el largo recorrido del proceso judicial que llevó ocho años. "Ganamos otra vez. Porque si yo gané, y si ganamos todas, es gracias a un montón de gente que, de cerca, de lejos, me sostuvo", escribió.

Según señalaron medios locales, el juez sostuvo que se trata de un "caso típico de violencia sexual ocurrida en el ámbito privado", en el que el testimonio de la víctima tiene especial relevancia, respaldado por pruebas indirectas como peritajes y declaraciones de testigos. Asimismo, el magistrado destacó que la víctima tenía 16 años al momento de los hechos, lo que implica una presunción de vulnerabilidad.



Es así como el caso ha causado gran impacto en la farándula internacional. Ratifican en Brasil la condena de seis años de prisión contra el actor Juan Darthés por agresión sexual a Thelma Fardin. La actriz mostró su emoción por el fallo a su favor.