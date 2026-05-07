Segunda Vuelta 2026: ONPE abre convocatoria laboral, MIRA AQUÍ todo lo que debes saber

07/05/2026 / Exitosa Noticias / Elige bien

Con miras a la segunda vuelta presidencial de 2026, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) ha iniciado un despliegue masivo de contratación a nivel nacional. La institución busca cubrir más de 2,000 puestos de trabajo destinados a estudiantes y profesionales que deseen colaborar en la organización y ejecución de la jornada electoral en las diversas regiones del país.

Para garantizar la transparencia y agilidad del proceso, el organismo electoral ha habilitado una plataforma virtual donde los interesados pueden realizar su registro de forma directa y sin intermediarios.

¿Qué se sabe sobre la convocatoria?

Dentro de esta convocatoria, la Oficina Nacional de Procesos Electorales ha centrado su búsqueda en el cargo de Coordinador Distrital Convencional, posición para la cual se han habilitado 2,236 plazas a nivel nacional.

Este perfil resulta estratégico, ya que será el encargado de articular y supervisar la ejecución del proceso electoral en cada distrito, garantizando que las actividades se desarrollen conforme a lo planificado.

Remuneración: S/. 3000 mensuales (proporcional al servicio prestado)

S/. 3000 mensuales (proporcional al servicio prestado) Tipo de contrato: Locación de servicios

Locación de servicios Periodo: Del 8 de mayo al 13 de junio de 2026

Del 8 de mayo al 13 de junio de 2026 Carreras: Todas las especialidades pueden postular

¿Cuáles son los requisitos?

El proceso de inscripción ya está en curso desde el 5 de mayo de 2026 y no tiene una fecha de cierre fija, ya que se mantendrá activo hasta completar el total de vacantes. Por ello, quienes estén interesados deberán actuar con rapidez para no quedar fuera de esta oportunidad laboral.

A continuación, presentamos una guía detallada con los requisitos, los perfiles solicitados y los pasos a seguir para postular correctamente a estas plazas laborales antes de que expire el plazo de inscripción.

Estudios universitarios desde el quinto ciclo o egresados técnicos

Experiencia general mínima de 1 año en el sector público o privado

Disponibilidad para viajar al interior del país.

¿Cómo postular a las vacantes de la ONPE? Paso a paso

El proceso de inscripción es 100% digital y se realiza directamente a través del portal institucional de la ONPE. Si estás interesado en una de las más de 2 mil plazas, sigue estas instrucciones para registrar tu candidatura correctamente:

1. Registro inicial y validación

Creación de cuenta: Ingresa a la plataforma oficial de la ONPE y crea un usuario aceptando los términos y condiciones.

Ingresa a la plataforma oficial de la ONPE y crea un usuario aceptando los términos y condiciones. Datos personales: Deberás cargar la copia de tu DNI vigente e ingresar tu información básica.

Deberás cargar la copia de tu DNI vigente e ingresar tu información básica. Activación: Revisa tu bandeja de entrada y valida tus datos mediante el enlace de confirmación enviado a tu correo electrónico.

2. Carga del perfil profesional

Dentro del sistema, dirígete a la sección de currículum para completar tu historial:

Adjunta los documentos que respalden tu grado académico y trayectoria laboral.

En caso de que el puesto lo requiera, descarga y firma el formato de declaración jurada solicitado por la entidad.

3. Selección del puesto y confirmación

Una vez que tu perfil esté completo, deberás:

Ubicar la convocatoria correspondiente a la Segunda Vuelta 2026.

Elegir la plaza y la región a la que deseas postular.

Hacer clic en la opción de confirmar postulación para finalizar el proceso.

Asegúrate de verificar que todos los archivos adjuntos sean legibles para evitar que tu postulación sea descartada durante la fase de evaluación.