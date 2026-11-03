Alianza Lima se impone por la mínima a Cienciano con gol de Eryc Castillo y aún sueña con el Clausura

03/11/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Alianza Lima no claudica al Torneo Clausura de la Liga1 luego de vencer por la mínima a Cienciano en el estadio Alejandro Villanueva. Una vez más, el héroe de la jornada fue el ecuatoriano Eryc Castillo, quien logró romper el marcador a 20 minutos del final del compromiso.

Partido complicado para los blanquiazules

Con la obligación de ganar, el equipo dirigido por Pablo Guede apostó por un esquema ofensivo con Eryc Castillo y Federico Girotti en ataque. Sin embargo, el planteamiento táctico de Horacio Melgarejo impidió la generación de acciones claras y el tándem no generó peligro.

El encuentro ofreció poco en sus primeros 45 minutos por parte de ambos conjuntos. Los blanquiazules apenas avisaron con un cabezazo de Marcos Huamán y un remate de larga distancia de Mateo Antoni, mientras que los cusqueños sufrieron la pérdida de Cristian Souza reemplazado por Carlos Cabello.

Para el complemento el estratega 'íntimo' apostó por Luis Ramos en lugar de Alán Cantero para tener más peso en ataque. Al 55' Girotti gestó una buena jugada personal por izquierda, pero su pase a tres dedos fue ineficiente para sus compañeros y acabó en el área del golero Gonzalo Falcón.

La apertura del marcador tardó en llegar y recién a los 72' los 'grones' se pusieron adelante en el marcador. Kevin Quevedo llegó por derecha y dentro del área fusiló al meta rival y tras el rebote que dejó el despeje, el ecuatoriano Castillo aprovechó para empujarla de cabeza. Sobre el final Horacio Melgarejo salió expulsado y lo hizo con provocaciones al hincha aliancista.

El calendario de Alianza Lima

Con solo dos fechas por delante, a los victorianos tienen en el papel un calendario cómodo, aunque con una salida a la altura. El próximo domingo 8 de noviembre viajarán a Andahuaylas para visitar a Los Chankas y cerrará el campeonato en casa ante FC Cajamarca, que se juega la permanencia.

No obstante, el equipo de Pablo Guede no depende de sí mismo y necesita que los equipos que están más arriba sufran tropiezos, aunque con el último triunfo aseguró ser el primer lugar del acumulado y ante una eventual final elegirá si empieza o no de local la serie.

Alianza Lima sueña con ser campeón sin jugar una final tras vencer por la mínima a Cienciano con gol de Eryc Castillo y quedar a tres puntos de Sporting Cristal y Sport Huancayo. Además, los blanquiazules aseguraron la primera plaza del acumulado.