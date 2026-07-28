Italia definió a su nuevo entrenador, vuelve Roberto Mancini

28/07/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Tras 24 horas convulsas, el presidente de la Federación Italiana de Fútbol (FIGC) anunció este martes (28.07.2026) el regreso de Roberto Mancini como seleccionador y la llegada de Claudio Ranieri como director técnico, dos nombramientos con los que espera poner fin a la crisis que atraviesa el conjunto, fuera de los últimos tres Mundiales.

Una nueva etapa

Roberto Mancini fue confirmado como nuevo entrenador de Italia, según anunció este martes el presidente de la Federación Italiana de Fútbol (FIGC), Giovanni Malagò. La decisión se produjo luego de que Andrea Pirlo rechazara asumir el cargo en medio de la polémica por sus vínculos con una empresa rusa de apuestas.

Además, Claudio Ranieri asumirá como nuevo director deportivo de la selección italiana en reemplazo de Paolo Maldini, quien presentó su renuncia apenas 15 días después de haber sido designado.

"El tiempo apretaba y yo he considerado que la persona que debía convertirse en comisario técnico de la Selección italiana fuera Roberto Mancini por una serie de consideraciones de las que asumo la responsabilidad", ha declarado Malagò en una rueda de prensa

Mancini volverá a ponerse al frente de la 'Azzurra', tras una primera experiencia que duró de 2018 a 2023, en la que se coronó campeón de la Eurocopa 2021, perdió la Finalíssima con Argentina y no clasificó a Qatar 2022.

Un viejo conocido regresa a #Italia 🇮🇹👨‍🏫



Roberto Mancini estará al frente de la 'Azzurri' para el proceso rumbo al Mundial 2030 y la Euro 2028. La Federación Italiana de Fútbol vuelve apostar por Mancini para devolver al equipo a los primeros planos del futbol internacional.... pic.twitter.com/lSliSZBPZu — Afición Central (@Aficion_Central) July 29, 2026

La crisis interna

La designación de Roberto Mancini se produjo luego de que Andrea Pirlo quedara descartado para asumir el cargo de seleccionador. La decisión estuvo relacionada con su labor como representante de una empresa rusa de apuestas.

La situación provocó diferencias entre el presidente de la FIGC, Giovanni Malagò, y el entonces director técnico, Paolo Maldini, además del asesor Leonardo. Ambos habían sido nombrados semanas atrás y respaldaban la candidatura de Pirlo.

Durante su primera aparición pública tras la controversia, Malagò intentó reducir la tensión generada por el caso, que incluso motivó la reacción del ministro de Deportes, Claudio Abodi.

El titular de la FIGC aseguró que ni él ni Maldini conocían el vínculo de Pirlo con la casa de apuestas rusa. Sin embargo, precisó que la decisión de dejarlo fuera del proceso fue tomada directamente por él.

Con estos cambios, la Federación Italiana de Fútbol busca dejar atrás la reciente crisis institucional y deportiva. Ahora, Roberto Mancini y Claudio Ranieri tendrán la misión de devolver a la selección italiana al protagonismo internacional tras varios años de muchos resultados adversos.