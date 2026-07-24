Gata sobrevive casi un mes bajo los escombros y conmueve a Venezuela con un rescate considerado milagroso

24/07/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

En medio de la tragedia que dejaron los terremotos registrados en Venezuela, una historia de supervivencia logró devolver la esperanza. Luli Pascualina, una gata que permaneció atrapada durante casi 30 días bajo los escombros de un edificio colapsado en el estado de La Guaira, fue rescatada con vida por brigadistas y bomberos tras una compleja operación que duró más de tres horas.

La felina había desaparecido desde el 24 de junio, cuando los fuertes sismos provocaron el derrumbe de diversas estructuras en Catia La Mar. Durante semanas, familiares y rescatistas mantuvieron la esperanza de encontrar algún sobreviviente entre los restos del inmueble, hasta que un leve maullido alertó a los voluntarios de la Brigada de Rescate y Atención Integral de la Universidad Central de Venezuela (BRIA-UCV).

Tras localizar el punto desde donde provenía el sonido, los equipos iniciaron una delicada labor para remover bloques de concreto sin provocar nuevos desprendimientos. Finalmente, lograron sacar con vida a Luli, que se encontraba agotada, deshidratada y cubierta de polvo, aunque sin lesiones de gravedad.

Un operativo que desafió las probabilidades

El rescate de Luli Pascualina no fue sencillo. Los brigadistas trabajaron durante aproximadamente tres horas y media retirando cuidadosamente los escombros para evitar que la estructura colapsara mientras intentaban llegar hasta el animal. El reducido espacio en el que permanecía atrapada y el riesgo de nuevos derrumbes obligaron a actuar con extrema precaución.

Una vez liberada, la gata recibió atención veterinaria para evaluar su estado de salud. Los especialistas señalaron que su supervivencia durante más de tres semanas pudo deberse a la existencia de pequeños espacios con circulación de aire y a una fuente mínima de humedad que le permitió resistir hasta la llegada de los equipos de rescate. Posteriormente, fue entregada a su familia, que la buscaba desde el día del terremoto.

🐱 Pasó 23 días bajo los escombros y sobrevivió. Una gata fue rescatada con vida en Catia La Mar, Venezuela, tras quedar atrapada por el derrumbe de un edificio durante el doblete sísmico. El operativo duró tres horas y terminó con un emotivo reencuentro con su familia. 🐾💛 pic.twitter.com/cgh5c9LhND — EcoNews en español (@econewsES) July 22, 2026

Un símbolo de esperanza tras la tragedia

Las labores de búsqueda y recuperación siguen desarrollándose en varias zonas afectadas, mientras miles de familias intentan reconstruir sus vidas entre edificios destruidos y pérdidas humanas.

En ese escenario, la historia de Luli Pascualina ha sido vista como un símbolo de esperanza. Organizaciones de rescate y usuarios en redes sociales destacaron que, aunque las posibilidades de encontrar sobrevivientes disminuyen con el paso de los días, este caso demuestra la importancia de mantener los esfuerzos de búsqueda mientras existan indicios de vida.

El rescate de Luli Pascualina se convirtió en una de las historias más conmovedoras tras los terremotos en Venezuela. Después de más de 20 días bajo toneladas de escombros, la felina logró sobrevivir y reencontrarse con su familia, recordando que incluso en medio de la tragedia pueden surgir historias capaces de devolver la esperanza y reconocer el incansable trabajo de quienes participan en las labores de rescate.