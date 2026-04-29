29/04/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Un empresario del rubro eléctrico sufrió un grave atentado contra su patrimonio la madrugada de este 29 de abril, en el distrito de Los Olivos. Un sujeto de identidad desconocida roció combustible a su camioneta para luego prenderle fuego y huir del lugar, dejando el vehículo completamente calcinado por la parte delantera. Hasta el momento, se desconoce el motivo del ataque.

Incendian camioneta mientras el dueño dormía

Según información preliminar, el hecho ocurrió en la urbanización Las Palmeras, en Los Olivos. A primeras horas de la mañana, las cámaras de seguridad captaron cómo un sujeto, a bordo de una motocicleta y utilizando un casco para proteger su identidad, se acercó al vehículo que estaba estacionado en el frontis de una vivienda.

Inmediatamente bajó de la moto y roció combustible al vehículo de color negro, de la marca Jetour, para luego prenderle fuego y huir en la motocicleta. Las imágenes quedaron grabadas en las cámaras de seguridad de una vivienda cercana, y los vecinos también despertaron alarmados por la alarma del vehículo.

El dueño de la camioneta, un empresario dedicado al rubro eléctrico, aseguró que no ha recibido amenazas ni mensajes de extorsión en los últimos días, lo cual lo dejó desconcertado, ya que no conoce el motivo del ataque hasta ahora.

Asimismo, el afectado interpuso su denuncia en una comisaría de Sol de Oro, y se espera que el sujeto que incendió la camioneta sea identificado próximamente para determinar el motivo del atentado.

🔴🔵 Los Olivos: sujeto en moto rocía sustancia inflamable e incendia camioneta de empresario.



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Asesinato en Los Olivos

Un hecho de sangre se registró la madrugada de ayer en Lima Norte. El dueño de una tienda de muebles fue acribillado por dos sujetos desconocidos en una concurrida avenida de Los Olivos. Hasta el momento, se desconoce el móvil del crimen y la familia de la víctima quedó conmocionada por el asesinato.

Según la Policía, la víctima fue identificada como David Carranza Villanueva (30) y fue asesinada en el cruce de las avenidas Cordialidad con Próceres de Huandoy, aprovechando que el semáforo estaba en rojo, ya que venía siendo perseguido desde varias cuadras antes.

La Policía informó que Carranza se desplazaba con normalidad a bordo de su vehículo, pero en determinado momento una moto lineal, en la que iban dos sujetos, empezó a seguirlo desde la avenida 2 de Octubre. Los sicarios le estaban haciendo un reglaje minucioso y aprovecharon que el auto se detuvo en el semáforo para dispararle a quemarropa.

Carranza Villanueva era dueño de una tienda de muebles junto a su hermano y administraban tres locales en zonas muy comerciales. La familia de la víctima se negó a dar declaraciones a los medios de comunicación debido a la complicada situación que atraviesan y, hasta el momento, no se ha confirmado el móvil del crimen. Además, la víctima deja a una menor de edad en la orfandad.

Es así que, la violencia en Los Olivos mantiene en alerta a los vecinos, tras el reciente asesinato del empresario maderero David Carranza Villanueva. Ambos casos, ocurridos en Lima Norte, reflejan una preocupante ola de ataques cuyos móviles aún son investigados por la Policía Nacional.