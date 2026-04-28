Mujer muere atropellada por bajar en medio de la pista en Comas: Motociclista se dio a la fuga

28/04/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Un trágico hecho se registró la noche de ayer, 27 de abril. Una mujer de 45 años falleció al ser embestida por una motocicleta en plena avenida Túpac Amaru, en Comas. La Policía ya inició las investigaciones correspondientes, aunque será complicado identificar al motociclista, ya que las cámaras de la zona estaban inoperativas.

Mujer muere atropellada por motocicleta

Según información preliminar, la víctima responde al nombre de Sandra Roldán Rodríguez (45) y el accidente habría ocurrido por su propia irresponsabilidad. Ella había estado viajando a bordo de una combi y bajó en el paradero Chacracarro, pero en la mitad de la pista, lo cual provocó el accidente.

Una motocicleta que circulaba por la misma avenida Túpac Amaru embistió a Sandra, haciéndola volar y dejándola tendida en la pista de la zona. Los testigos del hecho afirmaron que el conductor de la motocicleta, al darse cuenta de la gravedad de la situación, prefirió huir a toda velocidad en lugar de ayudar a la mujer.

Personal de Serenazgo de Comas se presentó en el lugar e intentó auxiliar a la mujer, pero lamentablemente ya había fallecido debido a la fuerza del impacto. Asimismo, los vecinos de la zona se mostraron muy preocupados por lo ocurrido y solicitaron a la municipalidad que entregue las imágenes de las cámaras de seguridad.

Sin embargo, la Municipalidad de Comas informó que las cámaras de seguridad de esa zona están inoperativas, lo cual hará más complejo el trabajo de ubicación del motociclista que atropelló a Sandra.

🔴🔵 Comas: Combi dejó a pasajera en medio de la vía; motociclista la embistió y fugó.



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Muerte y caos en Comas

Un nuevo caso de cobro de cupos cobró una víctima la noche del 21 de abril, en el distrito de Comas. Un chofer cobrador de una combi fue ultimado a balazos mientras conducía el vehículo. La víctima deja a dos niños en la orfandad y su familia exige justicia.

Según información preliminar, el conductor fue identificado como Jorge Segundo García Urteaga y el ataque que acabó con su vida ocurrió en la intersección de la avenida Universitaria con Guillermo de la Fuente, cerca de la comisaría de Santa Luzmila. Los sicarios lo ultimaron de dos balazos.

La Policía informó que García estaba conduciendo la combi que alquilaba cuando, repentinamente, dos sujetos a bordo de una motocicleta le cerraron el paso para luego dispararle dos veces y huir del lugar. La víctima deja a dos menores en la orfandad.

Por otro lado, la familia de la víctima informó que él pagaba cupos diarios a una organización criminal, pero desde hace unos días dejó de hacerlo debido a que la combi se le malogró. Se sospecha que el móvil del crimen sería la falta de pagos a los extorsionadores.

Es así que, el trágico fallecimiento de Sandra Roldán Rodríguez evidencia los riesgos de cruzar imprudentemente y la falta de fiscalización en vías concurridas. La ausencia de cámaras operativas dificulta la justicia, mientras vecinos exigen mayor seguridad y control para evitar que hechos similares vuelvan a repetirse en la zona.