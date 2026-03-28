Muere Manolo Rojas: Hermano del cómico impacta al narrar detalles de su muerte

28/03/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Tras la inesperada muerte de Manolo Rojas, su hermano, Jaime Rojas, relató que fue su hijo quien lo encontró en su casa en La Victoria. Además, aseguró que el comediante se controlaba médicamente y llevaba una rutina saludable, lo que hace aún más inesperado su deceso.

Últimos momentos de Manolo Rojas

El hermano de Manolo Rojas, Jaime Rojas, contó cómo fue el momento exacto en que se enteró de la tragedia. "Mi sobrino ha venido en la camioneta blanca (...) Ha venido y ha encontrado a su papá en el suelo", relató.

Además, descartó que el cómico tuviera alguna indicación médica especial: "No, él se ha estado controlando en la clínica Ricardo Palma, análisis, si hacía de glucosa, todo se controlaba, siete años que no toma tampoco".

Según su hermano, Manolo Rojas mantenía hábitos saludables: todos los días iba al gimnasio y de vez en cuando acudía a la clínica para revisiones y análisis de control, lo que hacía que su estado pareciera normal y estable hasta el último momento. "Estaba normal", enfatizó.

Mientras se organizan los preparativos para su entierro, salió a la luz uno de los deseos personales de Manolo Rojas. Aunque aún no se ha definido el lugar, su hermano reveló la intención que él había expresado en vida.

"Mi sobrino dice en Lima, pero él ha querido Huaral, pero depende de la familia, su señora", indicó. "Él dijo: 'De repente con mi papá me entierro', pero depende de la familia", añadió.

Muere actor cómico Manolo Rojas

La noticia del fallecimiento de Manolo Rojas, quien también destacó como cantante y actor, generó un profundo impacto en familiares y amigos cercanos. Efectivos de la PNP llegaron hasta su vivienda en la urbanización Santa Catalina, en La Victoria, para investigar las circunstancias del deceso.

Falleció Manolo Rojas, ícono de la comicidad peruana

Poco a poco, comenzaron a llegar los allegados más cercanos para despedirse. Entre ellos, se encontraron el humorista Hernán Vidaurre, el coreógrafo Julio Zevallos y el conductor de América Tv, Ernesto Pimentel, quienes acompañaron a la familia y compartieron recuerdos de los momentos vividos junto al querido actor.

Aunque Manolo Rojas se mantenía activo, iba al gimnasio y realizaba revisiones médicas regulares, su deceso tomó por sorpresa a todos. Según su hermano, fue su hijo quien lo encontró en el suelo, lo que sorprendió aún más a la familia, pues su estado parecía normal hasta el último momento.