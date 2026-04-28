Gobierno evalúa declarar en emergencia venta de combustibles ante alza de precios: Indecopi y Osinergmin intervendrían

28/04/2026 / Exitosa Noticias / Política

Ante la Comisión de Defensa del Consumidor del Congreso, el Ministerio de Energía y Minas (Minem) informó este lunes 28 de abril que el Gobierno se encuentra alistando un decreto supremo para declarar en emergencia la comercialización de combustibles ante el alza de precios.

Precios elevados de combustibles continúan afectando el país

Durante la sesión, se abordó el alza de precios generada por la crisis del gas natural el pasado marzo y el conflicto en Medio Oriente. El congresista Wilson Soto, quien preside el grupo de trabajo, calificó de "insostenible" el incremento de más de 10 soles por galón, afectando a transportistas en Puno y otras regiones.

"Está provocando que muchas unidades dejen de ser rentables, obligando a los conductores a abandonar rutas, paralizar servicios o, incluso, vender sus vehículos. Estamos viendo una crisis que pone en riesgo el transporte público", sostuvo Soto.

Asimismo, el parlamentario de Acción Popular criticó que los organismos reguladores y los "propios actores del sector" aun no hayan logrado enfrentar el incremento sostenido de los costos, que inició hace poco más de un mes. "El resultado es inaceptable", reiteró.

Ante lo que Soto llamó "una preocupante ausencia de respuesta oportuna del Estado" frente a esta "crisis evidente", Ricardo Villavicencio, miembro de la Dirección General de Hidrocarburos del Minem, señaló que el Ejecutivo prepara medidas contra el incremento de estos precios.

Elevados precios de combustibles se mantienen en el Perú pese a disminución del conflicto en Medio Oriente.

Indecopi y Osinergmin operarían en emergencia por alza de combustibles

Villavicencio sostuvo que el Gobierno reconoció que, pese a que los precios internacionales del crudo han mostrado una tendencia a la baja tras la disminución del conflicto en Medio Oriente, los precios significativos en el mercado local aun persisten.

Por ello, adelantó la elaboración de una declaratoria de emergencia de la comercialización en el mercado de combustibles, que contemple dos medidas específicas, según informó Gestión.

La primera establece que el Instituto de Defensa de la Competencia y Propiedad Intelectual (Indecopi) supervise y prevenga, con herramientas brindadas por el Ejecutivo, la especulación y acaparamiento de combustibles, según el Código de Protección al Usuario.

La segunda está vinculada al Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin) y dispone otorgarle un marco legal para que aplique medidas adicionales como exoneraciones para garantizar el abastecimiento.

El funcionario del Minem indicó que esta propuesta ya fue elaborada y aprobada por la Comisión Multisectorial de Calidad Regulatoria del Gobierno, con lo que el proceso para su aprobación final ya está en curso.

El Ministerio de Energía y Minas informó que el Gobierno alista una declaratoria de emergencia de la comercialización de combustibles para combatir el alza de precios sostenida.