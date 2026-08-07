Cambista es asesinado tras robo frustrado en Mercado Central: Presunto atacante fue capturado

07/08/2026 / Exitosa Noticias / Crimen

En Cercado de Lima, un cambista fue asesinado a balazos en la puerta de ingreso del Mercado Central tras un robo frustrado. Además, debido a este fatal hecho otra persona resultó herida y la Policía capturó a dos sospechosos de este crimen.

Acaban con la vida de cambista en el Mercado Central

Este viernes, 7 de agosto, minutos antes de las 11:00 a.m., en la cuadra 7 del jirón Ucayali, falleció un hombre que ganaba la vida cambiando monedas a los comerciantes de este establecimiento comercial capitalino.

De acuerdo a información de la Policía Nacional del Perú (PNP) la víctima mortal fue identificado como Jorge Sócrates Llanos Chuquillanqui de 39 años y laboraba desde hace 8 años en esta zona del Cercado de Lima, hasta donde, según testigos, acudía diariamente para ganarse la vida.

Sujetos desconocidos dispararon directamente contra la víctima a plena luz del día en la vía pública. Además, los proyectiles alcanzaron la puerta de acceso al Mercado Central y a un vehículo de taxi que se encontraba estacionado en un paradero formal.

Según testigos se escucharon hasta seis disparos en la fachada del espacio comercial limeño. Producto de este ataque, un joven resultó herido tras recibir impactos de bala en el brazo.

Posteriormente, efectivos de la Policía Nacional detuvieron a un sospechoso identificado como Reni Alejandro Medina Hernández de 21 años y de nacionalidad venezolana. Asimismo, se intervino a otra personas identificada como César Augusto Arias Malatesta de 38 años que se encuentra en calidad de investigado.

Policía captura a dos sospechosos de la muerte de cambista

Desde las inmediaciones de la comisaría de San Andrés, el general de la Policía Nacional del Perú, Óscar Arriola, dio a conocer que tras la captura de un sospechoso de este crimen contra el cambista se halló evidencias de que pertenecería al Tren de Aragua.

"En el equipo de tecnología celular se halló que sería integrante del Tren de Aragua. Es lo que hacen ver en una serie de grabaciones, videos que ellos mismos realizan con armas de fuego y con la costumbre de autoimputarse como miembros del Tren de Aragua".

Además, dio a conocer que este sería el segundo hecho con las mismas características, sin embargo, aclaró que no guardan relación porque en el primero fueron capturados cuando se llevaban 14 mil dólares y 6 mil soles que se suscitó en jirón de la Unión.

"Ha sido capturado este criminal y consideramos que estando el arma de fuego, la confesión, está la prueba de que saldrá positivo para disparos, estando la versión de un efectivo policial, estando el objeto del delito incautado, la motocicleta, el arma, esto bien podría ir a una unidad de flagrancia, en 72 horas podría haber una sentencia condenatoria", señaló Arriola.

En Cercado de Lima, un cambista perdió la vida durante un robo frustrado en el Mercado Central. El presunto atacante fue capturado tras el hecho y, según las autoridades, sería integrante del 'Tren de Aragua'.