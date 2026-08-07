Sismo de 5.0 en Junín deja 15 heridos y más de 100 viviendas inhabitables: zonas afectadas piden ayuda

07/08/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El fuerte sismo de magnitud 5.0 que remeció la región Junín durante la tarde del jueves 6 de agosto dejó un saldo preliminar de 15 personas heridas y más de un centenar de viviendas afectadas, varias de ellas declaradas inhabitables.

La emergencia se concentra principalmente en distintos distritos de la provincia de Huancayo, donde las autoridades continúan evaluando los daños ocasionados por el movimiento telúrico y sus consecuencias.

El nuevo sismo se registró a las 13:57 horas del jueves 6 de agosto y tuvo su epicentro a 19 kilómetros al suroeste de la ciudad de Chupaca, a una profundidad de 9 kilómetros, según el Instituto Geofísico del Perú (IGP).

REPORTE SÍSMICO:

IGP/CENSIS/RS 2026-0528

Fecha y Hora Local: 06/08/2026,13:57:18

Magnitud: 5.0

Profundidad: 9 km

Latitud: -12.21

Longitud: -75.37

Intensidad: V Chupaca

Referencia: 19 km al SO de Chupaca, Chupaca - Junínhttps://t.co/sYRJZU6Frw — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) August 6, 2026

De acuerdo con la Dirección Regional de Salud Junín, los distritos de Chupuro, Cullhuas, Chacapampa, Colca, Chongos Alto, Huasicancha, Chicche y Carhuacallanga fueron los más golpeados.

El balance inicial contabilizaba unas 50 viviendas afectadas , pero las inspecciones realizadas durante la noche y las primeras horas del viernes elevaron la cifra a más de cien inmuebles dañados. La evaluación, según las autoridades, todavía continúa.

Viviendas inhabitables y familias afectadas

Uno de los puntos más críticos se encuentra en el poblado de Chanca, ubicado a unos 30 kilómetros al sur de Chupuro, en la ruta hacia Moya. Allí, varias viviendas sufrieron graves afectaciones debido al movimiento sísmico y a los deslizamientos de tierra y rocas que se desprendieron de las zonas altas de los cerros.

La emergencia también alcanzó a Chongos Alto, en el valle del Canipaco. Su alcalde, Cristhian Zúñiga Román, informó que más de 45 viviendas se encuentran inhabitables y pidió que el distrito sea declarado en emergencia.

Las familias damnificadas recibieron inicialmente 200 frazadas entregadas por la Municipalidad Provincial de Huancayo, mientras esperan la llegada de carpas por parte del Gobierno Regional de Junín.

Carreteras también resultaron afectadas

El terremoto también provocó daños en la infraestructura vial. La carretera Chupuro-Moya sufrió afectaciones por la caída de rocas y el colapso de parte de su plataforma en el sector de Soccos. Ante esta situación, maquinaria pesada fue movilizada para intentar restablecer el tránsito y facilitar el acceso de ayuda a las comunidades afectadas.

En paralelo, la Dirección Regional de Salud de Junín confirmó que los heridos aumentaron a 15, principalmente por fracturas y policontusiones. El SAMU desplegó brigadas, ambulancias y personal sanitario, mientras equipos de salud inspeccionan los establecimientos médicos y atienden a las personas afectadas.

También fueron movilizados brigadistas y ambulancias de los hospitales Daniel Alcides Carrión y El Carmen para reforzar la respuesta ante la emergencia.

Mientras continúan las evaluaciones en las zonas afectadas, las familias damnificadas esperan la llegada de ayuda para contar con un lugar seguro donde permanecer. El incremento de viviendas inhabitables y personas heridas mantiene en alerta a las autoridades, que deberán reforzar la atención y respuesta ante la posibilidad de nuevas réplicas.