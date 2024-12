Madre de menor acosada por policía cuestiona a Dina Boluarte: "Lo único que hace es aprovecharse"

La madre de la joven de 13 años que presuntamente fue víctima de tocamientos indebidos de parte de un Policía de la comisaría de Santa Isabel en Carabayllo, habló sobre la presidenta Dina Boluarte, tildando su reciente anuncio de debate sobre la pena de muerte es una forma de aprovecharse de la situación.

Completamente indignada. La madre de una joven que habría sido agredida advirtió sentirse con mucho miedo por toda la situación acaecida en torno a su hija. El oficial acusado es el teniente PNP Juan José Polanco Pinedo, pertenece a la región policial Lima Norte 1 y es oficial de órdenes. La denuncia indica que este continuaría en actividad pese a la denuncia interpuesta.

Además, mostró su indignación por la permanencia del sujeto dentro de la institución, pese a que recientemente el mismo ministro del Interior, Juan José Santiváñez, señaló que todos los efectivos que contaran con denuncias serían separados de la institución. La madre cuestionó por cuántas pequeñas estarían pasando por la misma situación.

"Totalmente indignada, no sé cómo reaccionar a la situación, al enterarme que este sujeto sigue trabajando fácilmente y feliz de la vida. A cuántas niñas les estará haciendo lo mismo este sujeto al seguir trabajando en esa comisaría de Santa Isabel de Comas ", lamentó la madre de la víctima.

La progenitora puntualizó que la denuncia contra el oficial la hizo entre los días 7 y 8 de noviembre, en la comisaría El Progreso, debido a que temía alguna situación peligrosa en la misma comisaría donde la niña fue agredida.