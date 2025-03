Madre sobreviviente a tentativa de feminicidio clama por ayuda y justicia: "Estoy luchando por mis hijas"

En exclusiva con Exitosa, Claudia Sedano Revolledo, una madre sobreviviente de tentativa de feminicidio, clama por justicia y exige a las autoridades que capturen a Héctor David Gómez, quien la agredió luego de que ella salió en defensa de su vecina, a quien el sujeto la maltrataba.

Durante la entrevista en el programa 'En Defensa de la Verdad', Claudia Sedano, mujer que terminó con graves secuelas tras ser agredida físicamente por David Gómez, de nacionalidad venezolana, exhortó a las autoridades que no dejen su caso impune y mucho menos la dejen abandonada a su suerte.

En ese marco, señaló que el fiscal Junior Jara demoró 23 días para dar orden de captura contra quien la dejó gravemente herida y parapléjica a fines del 2023. Lamentó que nadie la ayude a hacer justicia y exige al ministro del Interior, Juan José Santiváñez, rectifique la página de los criminales más buscados y coloque a Gómez dentro del programa nacional de recompensas.