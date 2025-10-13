Susel Paredes sobre marcha del 15 de octubre: "Va a ser la prueba de Jerí, depende del manejo de control de multitudes"

13/10/2025 / Exitosa Noticias / Política

En diálogo con Exitosa, la congresista Susel Paredes, consideró que el paro nacional convocado para este 15 de octubre será una prueba para el Gobierno de José Jerí y todo dependerá del manejo en el control de multitudes.

Marcha tendrá gran acogida

En entrevista con Nicolás Lúcar para Hablemos Claro, Paredes consideró que la marcha convocada para este miércoles será inmensa a nivel nacional.

"Yo creo que va a ser la prueba ácida de Jerí, porque todo depende de cómo maneje él, el control de multitudes (...) Ayer dejaron tomar la Plaza San Martín, que no le dejaron a nadie, entonces puede ser que él tenga otra estrategia", indicó.

Para la parlamentaria, la experiencia de las autoridades que tienen en su partido, Somos Perú, le da la oportunidad de conocer un mejor manejo ante las protestas sociales.

"Él puede acudir a ellos para tener una opinión de cómo controlar a la multitud sin cometer los graves delitos que ha cometido Dina Boluarte", explicó.

Jerí depende del Congreso

Paredes consideró que el gobierno de José Jerí, está sostenido por partidos que deberán ser contentados para continuar en el poder, pues de no ser así podría ser vacado.

"El presidente, sabe también que si no le da gusto a los otros partidos, mañana lo vacan. Ya ha habido una moción de censura de la Mesa, porque hay gente que no está contenta con que Rospigliosi sea el presidente del Congreso", indicó.

La legisladora detalló que, junto a un grupo de parlamentario presentaron una moción de censura contra la Mesa Directiva para elegir una nueva armada para que asuma la presidencia del Perú y del Congreso. Sin embargo, la mayoría del Parlamento no lo permitió.

"Pero no, se plantaron ahí. El Fujimorismo tiene el control Congreso a partir de una mayoría con sus socios. Y el presidente, es muy dependiente del Congreso, si mañana (...) se juntan firmas para vacarlo, se le vaca y el sabe que depende del Congreso. Entonces aquí Jerí tiene por una parte la presión de su parte, pero tiene por otro lado, la necesidad de tener contentos a los partidos que conforman la mayoría congresal de los que yo soy oposición", explicó.

Susel Paredes advirtió que Jerí también tiene que satisfacer las necesidades de la ciudadanía, pues a través de marchas podrían sacarlo del poder. En ese sentido, criticó que en las mesas de diálogo con transportistas no hayan representantes de los trabajadores de transporte público, sino de empresarios.

Por ello, consideró que la marcha convocada para este 15 de octubre, sera un reto y una prueba para el gobierno de transición de José Jerí en cuanto al control de masas.