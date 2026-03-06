Francesca Montenegro IMPACTA al reaparecer luego de dictarse prisión preventiva contra Adrián Villar

06/03/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Luego de que Adrián Villar recibiera nueves de prisión preventiva y esté a la espera de saber a qué prisión irá recluido, su expareja Francesca Montenegro ha tomado la decisión de reaparecer de manera inesperada en redes sociales.

La reaparición de Francesca Montenegro

La investigación del caso Lizeth Marzano continúa su curso y en medio de ello la joven creadora de contenido retornó a reabrir sus redes sociales. Como se recuerda ella se encuentra en el ojo del huracán luego que su expareja esté implicado en el atropello y posterior muerte de la deportista.

Sobre esto último, la polémica en su contra creció cuando se filtraron imágenes donde se le observa junto a su padre con Villar Chirinos, el papá de este joven y su pareja la periodista Marisel Linares, tan solo horas después de haberse suscitado el accidente contra Lizeth Marzano.

Tras ello surgieron los rumores de un posible encubrimiento a su aquel entonces pareja, sin embargo, ahora se sabe que se reunieron debido a que Adrián buscó ayuda legal por parte del progenitor de Montenegro, sin detallarse que dicho hecho tenía como víctima a la atleta peruana.

En medio de este escenario la semana pasada, la influencer tomó la drástica decisión de desaparecer de la esfera digital haciendo que su perfil de Instagram deje de estar disponible por completo. No obstante, este viernes 6 de marzo reabrió la citada red social, pero aún no se ha animado a abrir la opción de comentarios en sus publicaciones.

En tal sentido, cabe mencionar que lo que sí mantiene es la eliminación de todas las fotografías en las que aparecía junto a su exenamorado Adrián Villar tras ponerle fin a su relación

Adrián Villar a la espera de a qué cárcel irá

Luego de dictarse nueves meses de prisión en su contra por los tres delitos que se le imputan: homicidio culposo agravado, fuga y omisión de socorro por el accidente ocurrido el pasado 17 de febrero en San Isidro, Adrián Villar, permanece en la carceleta del penal Ancón II para que la Junta Calificadora del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) determine a en qué prisión será recluido.

