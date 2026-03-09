Paro nacional el 12 de marzo: Transportistas de carga pesada exigen suspender tributos al combustible por crisis energética

09/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

En diálogo con Exitosa, el presidente de los Gremios de Transporte de Carga Pesada, Geovani Diez, indicó que con el paro nacional indefinido que convocaron desde el 12 de marzo, exigen que el Gobierno que suspenda los tributos al combustible para su sector durante la crisis por combustible.

Diversas razones impulsaron el paro

En entrevista con Manuel Rosas para Exitosa Perú, el líder gremial explicó que una serie de razones se acumularon y terminaron por impulsarlos a convocar el paro indefinido, entre estas se encuentra la ola de criminalidad, la mala infraestructura vial y a ello se sumó la crisis energética.

"Viene golpeando de frente, ya no solamente con el tema del GNV, que obviamente sabemos que hay un tema de un accidente y todo lo demás, pero está afectado a gran parte del transporte al dejarlo inmovilizado y no poder seguir trabajando en demasía. No contentos con eso tenemos el problema del aumento del precio del diésel, que en este momento en los grifos está bordeando los 21, 22 soles el galón", expresó.

Aseguró que el sector se encuentra saturado con los problemas que afrontan y aseguró todo esto está llevando al borde de la quiebra a las empresas de transporte de carga pesada. En ese sentido, adelantó que si por suerte el gobierno busca comunicarse antes de la medida de fuerza, harán una propuesta.

"Nosotros como transportistas tenemos un pago, sobre todo a los combustibles, tenemos una tasa impositiva tributaria del 40% (...) Ante esta situación que ya prácticamente se escapa de las manos, lo que estamos esperando que el Gobierno, así como le da bonos a todo el mundo, mientras dure esta crisis energética, nosotros estamos pidiendo que nos retiren esa tasa tributaria impositiva para poder sobrevivir en los días que están quedando", indicó.

Sumado a ello, piden que se retome la lucha contra la inseguridad y la ola de extorsión que atormenta al sector transportes. Además, cuestionó que los peajes les cobren en las diferentes carreteras del país pese a su mal estado, por lo que piden que se adopte medidas en este sentido.

Paro de transportes

La Asociación de Transporte Terrestre de Carga anunció la convocatoria a un paro nacional para el jueves 12 de marzo del 2026, debido el alza en los combustibles que se registró la última semana.

Como ya lo habían anunciado diferentes gremios, finalmente se convocó a una paralización del servicio ante el desabastecimiento de GNV y alza en el precio de los combustibles alternativos que sufren los transportistas de carga pesada, quienes no han sido tomados en cuenta en las medidas adoptadas por el Ejecutivo.

