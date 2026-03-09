RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
6.1 HDPODCAST
Más
Actualidad
Actividad sísmica

SISMO en Perú HOY: Magnitud y epicentro del movimiento telúrico sentido este lunes

Un nuevo sismo sacudió el país en la mañana de este lunes 9 de marzo: Conoce cuál fue la magnitud y el epicentro del movimiento telúrico, según el IGP.

Sismo de hoy, 9 de marzo.
Sismo de hoy, 9 de marzo. (Composición Exitosa / IA)

09/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 09/03/2026

Síguenos en Google News Google News

Último sismo sentido hoy en Perú. Conoce cuál fue la magnitud, el epicentro y todos los detalles del movimiento telúrico que sorprendió al país en la mañana de este lunes, 9 de marzo, según el Instituto Geofísico del Perú (IGP).

¿Cuál fue la magnitud del sismo de hoy?

La tierra sigue temblando y, en esta oportunidad, los ciudadanos fueron testigos de un nuevo fenómeno de la naturaleza. Pues, como se recuerda, Perú se encuentra ubicado sobre el "Cinturón de Fuego del Océano Pacífico", una zona de alta actividad sísmica y volcánica, lo que ocasiona que los temblores sean recurrentes en nuestro país.

En ese marco, el IGP mantiene un constante monitoreo sobre los movimientos telúricos que se registran en nuestro país, por lo cual, a través del Centro Sismológico Nacional (Censis) brindó detalles del último remezón que sorprendió a la ciudadanía en la mañana de este lunes. 

De acuerdo al boletín, el sismo de hoy fue de magnitud 4.3 a 21 kilómetros al sur de Moyobamba, en la región San Martín con una profundidad de 30 kilómetros y nivel de intensidad grado III en la escala de Mercalli Modificada.

DOS SISMOS sacuden hoy San Martín en menos de una hora, HOY domingo 8 de marzo: Conoce la magnitudes y epicentros
Lee también

DOS SISMOS sacuden hoy San Martín en menos de una hora, HOY domingo 8 de marzo: Conoce la magnitudes y epicentros

Noticia en desarrollo...

Corte de luz el 9 de marzo: Conoce AQUÍ los distritos afectados por el corte del servicio eléctrico
Lee también

Corte de luz el 9 de marzo: Conoce AQUÍ los distritos afectados por el corte del servicio eléctrico

Temas relacionados IGP Movimiento Telúrico San Martín Sismo temblor

Siga leyendo

Seguir leyendo

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA