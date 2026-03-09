SISMO en Perú HOY: Magnitud y epicentro del movimiento telúrico sentido este lunes

09/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Último sismo sentido hoy en Perú. Conoce cuál fue la magnitud, el epicentro y todos los detalles del movimiento telúrico que sorprendió al país en la mañana de este lunes, 9 de marzo, según el Instituto Geofísico del Perú (IGP).

¿Cuál fue la magnitud del sismo de hoy?

La tierra sigue temblando y, en esta oportunidad, los ciudadanos fueron testigos de un nuevo fenómeno de la naturaleza. Pues, como se recuerda, Perú se encuentra ubicado sobre el "Cinturón de Fuego del Océano Pacífico", una zona de alta actividad sísmica y volcánica, lo que ocasiona que los temblores sean recurrentes en nuestro país.

En ese marco, el IGP mantiene un constante monitoreo sobre los movimientos telúricos que se registran en nuestro país, por lo cual, a través del Centro Sismológico Nacional (Censis) brindó detalles del último remezón que sorprendió a la ciudadanía en la mañana de este lunes.

De acuerdo al boletín, el sismo de hoy fue de magnitud 4.3 a 21 kilómetros al sur de Moyobamba, en la región San Martín con una profundidad de 30 kilómetros y nivel de intensidad grado III en la escala de Mercalli Modificada.

REPORTE SÍSMICO

IGP/CENSIS/RS 2026-0131

Fecha y Hora Local: 09/03/2026 06:11:22

Magnitud: 4.3

Profundidad: 30km

Latitud: -6.22

Longitud: -76.98

Intensidad: III Moyobamba

Referencia: 21 km al S de Moyobamba, Moyobamba - San Martínhttps://t.co/27clBInc78 — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) March 9, 2026

Noticia en desarrollo...