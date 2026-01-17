Martín Ojeda respalda decreto que prohíbe la circulación de motos con dos personas: "100% de acuerdo"

17/01/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

En diálogo con Exitosa, Martín Ojeda, representante de Transportes Unidos, expresó su respaldo al Decreto Supremo que ordena la prohibición de dos personas a bordo de una motocicleta en todo el Perú y sostuvo que era "necesaria".

Martín Ojeda saluda Decreto Supremo

En primer lugar, Ojeda aclaró que esta propuesta nace del Gobierno la cual opinó que "nunca se pudo cumplir por falta de criterio" debido a que consideró que al ser de carácter general la cual "tiene que establecer una disposición transitoria" que cuente con distintos parámetros así como en determinadas franjas horarias.

En tal sentido, al ser consultado sobre si está de acuerdo o no con esta propuesta, el representante del sector transporte se mostró a favor porque subrayó que era vital en este contexto que se vive hoy frente al aumento de la ola de criminalidad de la que transportistas y pasajeros son víctimas. "100% de acuerdo. Todos los atentados que hemos tenido son con dos ocupantes en moto casi el 90 %" , puntualizó.

En consiguiente, respecto a si cree que con dicha norma en los próximos días se podrá percibir un descenso en los ataques contra el transporte, Martín Ojeda tuvo una respuesta negativa, sin embargo, sí señaló que "al menos era una medida preventiva que necesitábamos", en referencia a lo que opina Transporte Unidos y la unidad gremial.

Acotó que estánn de acuerdo porque sostienen que lo que estaba pasando, casos de criminalidad, era algo "totalmente de quiebra". Eso sí, enfatizó que en lo que respecta a horarios, los grandes atentados circulan entre las 6 de la tarde y las 11 y 30 de la noche porque no hay relevo policiales y entre las 4 y 30 hasta las 7 de la mañana, cuando los buses inician sus labores de servicio.

Como vemos, Martín Ojeda, representante de Transporte Unidos, saludó la medida del Gobierno sobre la publicación de un Decreto Supremo que ordena la prohibición de dos personas a bordo de una motocicleta en todo el Perú y enfatizó que se encuentra "100% de acuerdo".