Más de 70 PROVINCIAS del Perú EN ALERTA ROJA frente a posible activación de quebradas por intensas lluvias

El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN), en coordinación con el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (SENAMHI), ha emitido el Boletín Informativo N°016-2026-INDECI/COEN, alertando sobre precipitaciones intensas que afectarán diversas regiones del país entre el 17 y 18 de enero.

COEN-INDECI notifica alerta roja por activación de quebradas

La entidad adscrita al Ministerio de Defensa emitió un aviso de corto de plazo a través del cual indica que diversas provincias en el territorio nacional se encuentran en alerta roja ante la posible activación de quebradas. Esto basado en el pronóstico de Senamhi sobre la ocurrencia de precipitaciones intensas.

Esta advertencia meteorológica cuenta con una vigencia desde las 13:00 horas del sábado 17 hasta las 13:00 horas del domingo 18 de enero. De acuerdo al mapa de riesgo se puede visualizar que los niveles de color rojo se distribuyen en Lima y regiones de la sierra norte, centro y sur.

Los departamentos que abarcan esta alerta y que deberán mantener total vigilancia son un total de 10, los cuales comprenderán más de 70 provincias que están expuestas a la activación de quebradas.

¿Cuáles son las regiones y provincias expuestas?

El boletín informativo señala que estas son las siguientes regiones y sus provincias que estarían en riesgo:

Áncash: Aija, Asunción, Bolognesi, Carhuaz, Carlos Fermín Fitzcarrald, Casma, Corongo, Huaraz, Huari, Huarmey, Huaylas, Mariscal Luzuriaga, Ocros, Pallasca, Pomabamba, Recuay, Santa, Sihuas y Yungay.

Apurímac: Andahuaylas,Antabamba, Aymaraes, Cotabambas y Grau.

Arequipa : Arequipa, Caravelí, Castilla, Caylloma, Condesuyos, Islay y La Unión.

Ayacucho: Cangallo, Huamanga, Huanca Sancos, Huanta, La Mar, Lucanas, Parinacochas, Paucar del Sara Sara, Sucre y Víctor Fajardo.

Cusco: Canas, Chumbivilcas, Espinar, La Convención, Paruro, Paucartambo, Quispicanchi.

Huancavelica: Angaraes, Castrovirreyna, Huancavelica y Huaytará.

Huánuco: Dos de Mayo, Huacaybamba, Huamalíes, Huánuco, Lauricocha, Leoncio Prado, Marañón, Pachitea y Puerto Inca

Lima: Cañete, Cajatambo, Canta, Huaral, Huarochirí, Huaura, Oyón y Yauyos.

Pasco: Daniel Alcides Carrión, Oxapampa y Pasco.

Otras provincias en alerta naranja

De igual manera, se señala que las provincias que se encuentran en alerta naranja son:

Cajamarca: Cajabamba, Cajamarca, Celendín, Chota, Contumazá, Cutervo, Hualgayoc, Jaén, San Ignacio, San Marcos, San Miguel, San Pablo y Santa Cruz.

Ica: Chincha, Ica, Nasca, Palpa y Pisco.

La Libertad: Gran Chimú, Julcán, Otuzco, Sánchez Carrión, Santiago de Chuco, Trujillo y Virú.

Loreto: Alto Amazonas, Datem Del Marañón, Requena y Ucayali.

Moquegua: General Sanchez Cerro y Mariscal Nieto.

Puno: Carabaya, Chucuito, el Collao, Lampa, Melgar, Puno, San Román y Sandia.

San Martín: Bellavista, El Dorado, Huallaga, Lamas, Mariscal Cáceres, Moyobamba, Picota, Rioja, San Martín, Tocache.

Tacna: Candarave, Tacna, Tarata.

Ucayali: Atalaya, Coronel Portilo, Padre Abad.

Como vemos, COEN-INDECI notificó que más de 70 provincias en el territorio nacional se encuentran en alerta roja frente a la posible activación de quebradas debido a que se suscitarán lluvias intensas entre el sábado 17 y domingo 18 de enero.