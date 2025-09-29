Martín Vizcarra: Comisión Permanente aprobó acusación por nombramiento indebido de procurador

29/09/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

La Comisión Permanente del Congreso de la República aprobó la acusación constitucional contra el expresidente Martín Vizcarra por el presunto delito de nombramiento indebido de Daniel Soria como procurador general del Estado. Vizcarra Cornejo habría incurrido en el delito de negociación incompatible.

Comisión Permanente del Congreso acusa a Vizcarra

Este lunes 29 de septiembre, la Comisión Permanente del Congreso, presidida por José Jerí, aprobó con 15 votos a favor, tres en contra y una abstención, la acusación constitucional elaborada por Patricia Benavides, exfiscal de la Nación, contra el expresidente Martín Vizcarra.

Nota en desarrollo...