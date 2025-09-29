RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
6.1 HDPODCAST
Más
Actualidad
Por mayoría

Martín Vizcarra: Comisión Permanente aprobó acusación por nombramiento indebido de procurador

La Comisión Permanente del Congreso aprobó la acusación constitucional contra el expresidente Martín Vizcarra por el presunto delito de aprovechamiento indebido del cargo.

Aprueban acusación por nombramiento indebido de procurador contra Martín Vizcarr
Aprueban acusación por nombramiento indebido de procurador contra Martín Vizcarr (Foto: Composición Exitosa)

29/09/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 29/09/2025

Síguenos en Google News Google News

La Comisión Permanente del Congreso de la República aprobó la acusación constitucional contra el expresidente Martín Vizcarra por el presunto delito de nombramiento indebido de Daniel Soria como procurador general del Estado. Vizcarra Cornejo habría incurrido en el delito de negociación incompatible.

Comisión Permanente del Congreso acusa a Vizcarra

Este lunes 29 de septiembre, la Comisión Permanente del Congreso, presidida por José Jerí, aprobó con 15 votos a favor, tres en contra y una abstención, la acusación constitucional elaborada por Patricia Benavides, exfiscal de la Nación, contra el expresidente Martín Vizcarra.

Nota en desarrollo...

Transportistas anuncian nuevo paralización contra la extorsión y sicariato para el 2 de octubre
Lee también

Transportistas anuncian nuevo paralización contra la extorsión y sicariato para el 2 de octubre

Ministro Santiváñez sobre moción de censura en su contra: "Debemos dejar de practicar el caballazo"
Lee también

Ministro Santiváñez sobre moción de censura en su contra: "Debemos dejar de practicar el caballazo"

Temas relacionados Comisión Permanente del Congreso de la República Daniel Soria delito de negociación incompatible Martin Vizcarra

Siga leyendo

Seguir leyendo

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA