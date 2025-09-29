RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
Ante protestas

Dina Boluarte tras marchas de transportistas y 'Generación Z' en su contra: "No voy a renunciar"

Dina Boluarte indicó que no renunciará a la presidencia de la República tras la última jornada de protestas del fin de semana en contra de su gobierno y el Congreso.

En la ceremonia de clausura del curso "Aprende a Emprender", la presidenta de la República, Dina Boluarte, se pronunció tras las últimas manifestaciones en contra de su gobierno e indicó que estas están promovidas por una "cultura de odio que no todos los peruanos abrazamos".

Dina Boluarte: "No voy a renunciar"

Luego de las manifestaciones del fin de semana en donde se criticaba el gobierno de Dina Boluarte, la mandataria aprovechó en comunicar en un evento oficial que no renunciará al cargo de presidenta pues considera que solo "algunas voces" son las que manifiestan ese pedido. 

 

"No voy a renunciar porque algunas voces que están acostumbrados a vivir en la anarquía, en el desorden, en la violencia y en aquella cultura de odio que no todos los peruanos abrazamos" 



Noticia en desarrollo...



Temas relacionados 'Generación Z' Dina Boluarte protestas renuncia

