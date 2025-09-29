Dina Boluarte tras marchas de transportistas y 'Generación Z' en su contra: "No voy a renunciar"

29/09/2025 / Exitosa Noticias / Política

En la ceremonia de clausura del curso "Aprende a Emprender", la presidenta de la República, Dina Boluarte, se pronunció tras las últimas manifestaciones en contra de su gobierno e indicó que estas están promovidas por una "cultura de odio que no todos los peruanos abrazamos".

Dina Boluarte: "No voy a renunciar"

Luego de las manifestaciones del fin de semana en donde se criticaba el gobierno de Dina Boluarte, la mandataria aprovechó en comunicar en un evento oficial que no renunciará al cargo de presidenta pues considera que solo "algunas voces" son las que manifiestan ese pedido.

"No voy a renunciar porque algunas voces que están acostumbrados a vivir en la anarquía, en el desorden, en la violencia y en aquella cultura de odio que no todos los peruanos abrazamos"

Noticia en desarrollo...