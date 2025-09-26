Humberto Abanto sobre crítica de Delia Espinoza contra fiscales supremos: "Incurre en el abuso del derecho"

26/09/2025 / Exitosa Noticias / Judiciales

El abogado de Patricia Benavides, Humberto Abanto, se refirió a la crítica de la suspendida fiscal suprema Delia Espinoza ante la falta de respaldo frente a su proceso en la Junta Nacional de Justicia. Señaló que está incurriendo en el abuso del "derecho al pataleo".

Sus acciones la llevaron a una sanción

En entrevista con Canal N, Abanto consideró que la fiscal de la Nación suspendida por seis meses se ha excedido en su "pataleta" ante la falta de apoyo de los fiscales supremos por su proceso ante la JNJ por no acatar la orden de restituir a Patricia Benavides.

"La señora pudo elegir una ruta de acción que fuese más favorable a su carrera, que fuese más favorable a las instituciones, cuando recibió la orden de la Junta Nacional de Justicia. Ella eligió el curso de acción y su curso de acción la puso en dirección a una sanción", consideró.

Para el penalista, Espinoza fue responsabilizada por el órgano competente por sus actos aunque no le guste porque "entiende que es un violación a la autonomía del Ministerio Público", una afirmación que según su conocimiento no es cierta.

"La Junta Nacional de Justicia tiene el poder de controlar la conducta disciplinaria de los jueces y fiscales en el Perú. Si un fiscal viola normas, se tiene que sancionar y eso no viola nada la autonomía del Ministerio Público" , explicó.

Abanto señaló que al cuestionar a los fiscales supremos al asegurar que "los doblegaron" no está haciendo uso de su derecho al recurso sino descalificando "a todo aquel que no esté de acuerdo con ella".

"Eso es malo para ella, porque en el fondo se está jugando su carrera y es una vida que la señora ha dedicado a esto para terminar de una forma que no es la forma más apropiada para cerrar la carrera", dijo.

¿Qué dijo Delia Espinoza?

La suspendida fiscal arremetió contra los fiscales supremos Pablo Sánchez y Zoraida Ávalos por no querer dirigir interinamente el Ministerio Público y decidir ceder el puesto a Tomás Gálvez. Su cuestionamiento se dio porque consideró que Sánchez y Ávalos debían defender la autonomía del Ministerio Público para que la JNJ sepa que no puede "meter sus manos" para imponer o sacar a un fiscal de la Nación.

"Qué pena que el decano (Pablo Sánchez), el más experimentado de nuestros fiscales, que incluso ha sido mi maestro en la universidad, haya sido tan débil de no darse cuenta de las circunstancias; la doctora Zoraida Ávalos lo mismo ¿Qué pasa? ¿o tienen miedo al Congreso?", manifestó.

Es por ello, que Humberto Abanto señaló que Delia Espinoza ya se excedió en su derecho "al pataleo" y advirtió que incluso sería negativo para su carrera.