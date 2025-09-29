Anuncian corte de agua para el martes, 30 de septiembre: Verifica si tu distrito se verá afectado

29/09/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

¡A llenar los baldes! El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) reportó a través de su canal de difusión en WhatsApp que tiene cortes programados del servicio en algunos distritos de Lima, por lo cual, recomienda a la ciudadanía tomar las precauciones del caso y no verse sorprendidos con la suspensión temporal para el martes, 30 de septiembre.

¿En qué distritos habrá corte de agua?

La empresa estatal informó que la interrupción temporal se realizará en fechas y horarios diferenciados, afectando a numerosas familias. En su comunicado, asegura que la medida del corte se da con el objetivo de dar mantenimiento a redes, válvulas o estaciones de bombeo, así como la limpieza de reservorios ubicados en distintos puntos de la capital para garantizar que el recurso hídrico llegue de forma saludable y eficiente a todos los hogares.

En ese marco, recuerda que en caso no se restablezca el servicio de agua potable en el tiempo anunciado por Sedapal, puedes comunicarte al Aquafono (01) 317-8000, teniendo tu número de suministro a la mano. A continuación te revelamos los distritos que se verán afectados este martes.

En San Juan de Lurigancho

Horario de corte: Desde las 9:00 a.m. hasta las 8:00 p.m.

Desde las 9:00 a.m. hasta las 8:00 p.m. Motivo de suspensión : Limpieza de reservorio.

Limpieza de reservorio. Sector 413.

Áreas afectadas: A.H. Los Jardines 30 de Octubre II etapa, Vista Alegre, Los Portales, A.H. 10 de Octubre, Señor de los Milagros. Cuadrante: A.H. Integ. Solid. y Prog. Sect. Los Portales, Agru. El Progreso, Agru. Cristo Mueve Montañas, A.H. Bayóvar, Ampliación Parcela A, Sector Cerro Vista Alegre.

Interrupción del servicio por más de 10 horas

Asimismo, Sedapal anunció que Lima Cercado, Breña, Callao, Carmen de La Legua, La Perla, La Punta y Bellavista se verían interrumpidos del servicio por más de 10 horas. Aquí los detalles:

Horario de corte: Desde las 10:00 p.m. del 30 de septiembre hasta las 10:00 a.m. del miércoles 1 de octubre, por mantenimiento de válvula de diámetro nominal 500 mm en la Estación E0007

Jr. Quilca al N° 584 cruce con Av. Alfonso Ugarte. Lima Cercado: Parcialmente (sectores 31, 32, 33, 34, 36, 42 y 43). Breña parcialmente sector 14, mientras que en el Callao será en sectores 100, 102, 104, 106, 108, 109, 110. Por otro lado, La Legua Reynoso será el corte en sector 37; La Punta en sector 109 y en Bellavista en sectores 100, 101, 103, 105 y 107.

Lima: 14, 31, 32, 33, 34, 36, 42, 43 / Callao: 37, del 100 al 110. Área comprendida: Margen izquierdo del Río Rímac, Av. Alfonso Ugarte, Av. Arica, Av. Tingo María, Av. Mariano Cornejo, límite con el distrito de San Miguel y límite con el Litoral Marino.

Además, se destaca que a partir de las 4:00 a.m. del 1 de octubre se abastecerá con camiones cisterna en sus respectivos establecimientos de salud.

Limpieza de reservorios en Los Olivos

Áreas afectadas: APV Patria Nueva.

APV Patria Nueva. Horario de corte: Desde las 12 m. a 8:00 p.m.

Desde las 12 m. a 8:00 p.m. Sector 84.

En Chorrillos

Horario de corte: Desde las 12 m. hasta las 11:00 p.m.

Desde las 12 m. hasta las 11:00 p.m. Motivo de suspensión: Ejecución de empalme.

Ejecución de empalme. Sector 98.

Áreas afectadas: Urb. Matellini, Urb. Paseo de la República, Urb. Santa María de Villa. Cuadrante: Av. El Sol, Av. Matellini, Av. Guardia Peruana, Av. Las Gaviotas.

Ante el corte programado de agua anunciado por la empresa estatal Sedapal, es fundamental que los vecinos tomen las precauciones necesarias para reducir el impacto en sus actividades diarias, especialmente para este martes, 30 de septiembre.