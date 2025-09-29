Tacna: Vehículo se despista frente al mercado Héroes del Cenepa y abandona la escena

29/09/2025 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

La mañana de este domingo, la tranquilidad de los vecinos de la avenida Municipal, frente al concurrido mercado Héroes del Cenepa, se vio interrumpida por un fuerte estruendo. Un vehículo de placa ARN-172 perdió el control y terminó impactando violentamente contra la berma central. El choque dejó como saldo la destrucción de una luminaria pública y daños visibles en la carrocería de la unidad.

Testigos relataron que el impacto fue tan fuerte que varias personas en las inmediaciones salieron alarmadas de sus viviendas y puestos de venta. Afortunadamente, no se registraron heridos ni transeúntes afectados, aunque el accidente generó congestión vehicular en la zona durante varios minutos.

Abandono del vehículo y sospecha de alcohol

Cuando personal de Serenazgo llegó al lugar para atender la emergencia, se encontraron con un detalle que llamó poderosamente la atención: dentro del vehículo no había ocupantes. El automóvil estaba completamente vacío, sin rastro de conductor ni pasajeros. Durante la inspección preliminar, los agentes hallaron una botella de cerveza en el interior, lo que abrió la sospecha de que los involucrados podrían haber estado bajo los efectos del alcohol al momento del accidente.

Este hecho generó preocupación entre los vecinos, quienes exigieron un mayor control a los conductores irresponsables que ponen en riesgo la seguridad pública.

Investigaciones policiales y antecedentes en el distrito

Efectivos de la comisaría de Gregorio Albarracín asumieron las diligencias correspondientes para esclarecer el hecho. Entre las primeras acciones se contempla identificar al propietario del vehículo y establecer quién conducía al momento del accidente. De confirmarse el consumo de alcohol, el responsable podría enfrentar sanciones administrativas y penales, además de asumir los costos por los daños ocasionados al mobiliario urbano.

Asimismo, la Policía informó que se realizarán peritajes mecánicos y se solicitarán las cámaras de seguridad de la zona para determinar la dinámica del siniestro y ubicar a los responsables. Este caso se suma a otros incidentes ocurridos en el distrito. El 13 de julio de 2025, un automóvil plomo (F3W-270) despistó y destruyó un semáforo en la misma avenida Municipal, frente al mercado Héroes del Cenepa.

Días después, el 26 de julio de 2025, un mototaxista y su hijo resultaron heridos tras chocar contra un vehículo particular en la intersección de Simón Bolívar con Antúnez de Mayolo. Más recientemente, se reportaron otros choques que dejaron contusiones y daños materiales en arterias principales, lo que refuerza la preocupación por la seguridad vial en Gregorio Albarracín.